Ďalší psychopat?! Promi návrhárka sa cíti OHROZENÁ... Ak neprestane, pôjdem na POLÍCIU!

BRATISLAVA - Po doktorke Alene Pallovej, ktorej sa vyhrážal istý muž, je tu ďalší psychopat! Vyhrážky v tejto dobe netreba brať na ľahkú váhu. Dobre to vie aj promi návrhárka, ktorá sa cíti v ohrození. Ak sa nič nezmení, chystá sa na políciu!

Módna návrhárka Martina Grešová je známa z čias, keď v súťaži Miss Universe obsadila tretie miesto. Jej srdce si v minulosti získal futbalista Róbert Vittek. Dnes je však šťastne zadaná s Čechom Kryštofom a čakajú spolu dieťatko.

Tehotenstvo by malo byť pre každú ženu pokojným obdobím. Ale sú chvíle, pri ktorých sa to jednoducho nedá. Tentoraz Martinu vyviedol z miery podivný Instagram istého človeka. Po skúsenosti, ktorú prednedávnom zažila doktorka Alena Pallová, už nič netreba brať na ľahkú váhu a vie to aj bývalá Miss.

Zrejme úplnou náhodou narazila na sociálnej sieti na profil neznámeho človeka, ktorý používa celebritné fotky. Nič by na tom nebolo čudné, veď existujú rôzne fanúšikovské či zábavné stránky, ale táto jednou z nich určite nebude. Prislúcha k nim totiž aj výhražný popis. Nielenže sa daná osoba naváža do nej a nadávkami nešetrí, ale to isté robí aj iným známym menám zo slovenského šoubiznisu.

Takéto správanie jedinca je naozaj neprípustné a tehuľka sa cíti ohrozená. „Čo je toto za psychopata? Ja naozaj neviem, ako by sa takýto blázon dal zastaviť?“ zaznelo na jej Instagrame, na ktorom neveriacky zazdieľala pofidérny účet. „Pokiaľ neprestane zdieľať moje fotky, tak pôjdem na políciu, nech ho nejako vypátrajú. Lebo ten chlap je zjavne psychopat. Čo píše k tým fotkám? Úplne mimo,“ dodala.

„Gott sa v hrobe obracia, ty špina,” objavilo sa napríklad pri fotografii Dary Rolins. Nechýbajú ani slová o nenávisti a nadávky toho najhrubšieho zrna. „A provokuje ako pi*a,” píše sa pri zábere detského hniezda. Pri snímkach samotnej Martiny sa zas vyskytujú slová o tom, ako ju treba skrotiť.

Vyzerá to tak, že budúca mamička je natoľko znepokojená z tejto situácie, že pri nových príspevkoch zrejme naozaj pristúpi ku kontaktovaniu mužov zákona. V dnešnej dobe stačí policajtom naozaj málo a človeka, ktorý takýmto spôsobom zneužíva fotografie, dokážu ľahko vypátrať.