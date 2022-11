Simona Krainová (49) priznala svoje VYLEPŠENIA: Vďaka týmto ZÁKROKOM vyzerá tak dobre!

BRATISLAVA - Hoci sa pomaly, ale isto blíži k päťdesiatke, nikto by sa to ani len neodvážil tipnúť. Reč je o českej modelke Simone Krainovej (49), ktorá pred pár dňami navštívila Slovensko a v rozhovore sa nám otvorene priznala o nedávnom estetickom zákroku, ktorý podstúpila, ba čo viac. Prezradila, čo plánuje ďalej a vďaka čomu je taká krásna.

Čoskoro oslávi krásne životné jubileum 50 rokov, no vôbec na svoj vek nevyzerá. Aj vďaka estetickým zákrokom, ku ktorým sa otvorene a s hrdosťou priznáva, sa môže vyrovnať oveľa mladším ročníkom.

Hovoríme o českej modelke Simone Krainovej, ktorá je tvárou aj jednej z kliník estetickej medicíny. Z času na čas sa im zverí do rúk a čo-to si na sebe nechá vylepšiť. Nám sa s ňou podarilo stretnúť a otvorene povedala, vďaka čomu sa udržuje nielen v skvelej kondícií, ale aj to, čo si dala spraviť a s akou myšlienkou sa pohráva do budúcna.

„V Prahe som podstúpila operáciu horných viečok, o ktorej som premýšľala asi už pol roka, troška som chcela odstrániť tú nadbytočnú kožu. Ja si myslím, že to je dnes taký zákrok už úplne bežný a podstupuje to veľa žien,“ prezradila nám Simona v rozhovore pre Topky.sk.

Niet najmenších pochýb, že jej tvár a telo ju živí, a preto musí vyzerať čo najlepšie, a teda ani drobným vylepšeniam sa rozhodne nebráni. Avšak ako sama podotkla, všetko s mierou. Okrem zákrokov ako je botox, lifting, prišlo aj k odstráneniu tuku.

„Podstúpila som liposukciu, keď som porodila svojho druhého syna. My ženy vieme, ako ťažko sa zhadzuje to bruško. Mala som 2 cisárske rezy, takže mala som to bruško také povolené a ani to cvičenie nepomáhalo i keď som dosť schudla a mala som vyrysované nohy a ruky z behania,“ rozrozprávala sa mamička.

