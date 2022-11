Z markizáckej exfarmárky MODERÁTORKA: Získala lukratívny džob!

BRATISLAVA - Lucia Almaksus sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej Farme. Potom rozbehla svoj Instagram a aktívna bola aj na video platforme Youtube. Všade tam tmavovláska dokazovala, že má dar reči. To si zrejme všimli kompetentní, ktorí jej nedávno ponúkli lukratívny džob. Je z nej moderátorka!

To je ale prekvapenie! Lucia Gachulincová, dnes už Almaksus, sa do povedomia verejnosti dostala pred piatimi rokmi, keď sa objavila v 8. sérii markizáckej šou Farma. Odvtedy sa v jej živote toho veľa zmenilo. Stala sa úspešnou influencerkou a podnikateľkou, vydala sa, kandidovala v komunálnych voľbách... No a najnovšie sa jej rozbieha kariéra v ďalšej oblasti.

Získala lukratívny džob v obľúbenom slovenskom rádiu a od dnešného rána moderuje Rannú Show po boku Sama Procházku a Olivera Oswalda v Europe 2. „Ranná Show Sketch Bros má novú posilu! Obľúbená influencerka Lula si odteraz privstane spolu s vami, uži si najbláznivejšiu rannú show v slovenskom éteri, každý deň od 6:00 do 9:00,“ oznámilo rádio v pondelok večer na sociálnej sieti Instagram.

„Tak a je to vonku! Zajtra sa počujeme od 06:00 do 09:00 v rannej show! Prosím, majte so mnou strpenie! Idem každý deň vstávať o 04:30, bude to náročné,“ informovala aj samotná Lula, ktorá už v týchto chvíľach naplno zarezáva v štúdiu. Či to bol dobrý krok zo strany rádia alebo zlý, sa ukáže až časom, no reakcie zo strany poslucháčov sú rôzne.

„Perfektné, teším sa,“ vyjadrila sa jedna z nich a k nadšeným reakciám sa pridala aj ďalšia: „To bude mega!“ No boli aj takí, ktorí zhodnotili, že šou s novou moderátorkou už nie je nič pre nich a rannú reláciu si práve kvôli nej nezapnú. „Tak už vás počúvať nebudem,“ informoval poslucháč.