Vyhrážky smrťou, ohrozovanie NOŽOM a potom: Toto sa v markizáckych Premenách ešte NIKDY nestalo!

Ďalšou adeptkou na chudnutie sa stala Jessica Záhradová, ktorá ako 23-ročná vážila 135 kilogramov. Do boja s nadváhou sa pustila odhodlane, tréner Maroš Molnár si však po istom čase všimol, že nie je úplne v pohode.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza

Blondínka s ním to, čo ju trápi, rozoberať nechcela, neskôr sa však obrátila na psychologičku. Ako vyplávalo na povrch, neustále bola v myšlienkach pri svojom poslednom vzťahu, ktorý naozaj nebol prechádzkou ružovou záhradou. „Pri mojom poslednom partnerovi niekoľkokrát som sa bála o svoj život. Okrem toho, že to chcel ten chalan napáliť so mnou niekde autom, veľakrát ma niekde nechal a tak... Psychicky vydieral, šikanoval,” uviedla.

Po čase si samozrejme uvedomila, že takto to nemôže fungovať a rozhodla sa vzťah ukončiť. „Raz som bola doma sama so sestrou, aj on tu bol a ja som to už chcela ukončiť a chlapec to evidentne nezvládal. Zobral nožík a chcel sa zabiť, takisto s tým išiel aj proti mne, čiže mohol zabiť aj mňa, minimálne mi niečo spraviť. Vyvrcholilo to tak, že odpadol, riešila to polícia, sanitka... no, do detailov radšej ani nezachádzať. Som potom ďalšie dva týždne ešte nefungovala,” prezradila mladá žena.

Galéria fotiek (6) Jessica s bývalým priateľom

Zdroj: Tv Markíza

Ako dodala, práve tieto udalosti mali ďalší vplyv na jej priberanie. „A tam som vlastne pribrala od toho momentu asi 20 – 30 kíl,” tvrdí Jessica.

O svojom vzťahu neustále rozmýšľala preto, že sa jej prihodilo niečo, čo sa v Extrémnych premenách na Markíze ešte nikdy doteraz nestalo. Dvaja účastníci sa do seba zaľúbili. Jessica bola v bootcampe v rovnakom čase, ako Ľubomír Sedliaček z minulej epizódy. Navzájom sa podporovali, veľa sa rozprávali a nakoniec medzi nimi vznikla hlbšia náklonnosť. Jessica však práve pre svoj minulý vzťah veľmi dlho rozmýšľala, či tomuto mužovi má dať šancu. Nakoniec tak urobila a zdá sa, že im je spolu naozaj dobre.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza

Galéria fotiek (6) Ľubomír a Jessica

Zdroj: Tv Markíza

Negatívne myšlienky však mali vplyv aj na Jessicino chudnutie. Ako to zvládla a či splnila Marošove a svoje ciele, sa dozviete už dnes večer na Markíze.