Premiéra plná celebrít: Nvotová ako hviezdna GALAXIA, Müller à la DEDO MRÁZ a na pódiu... Uf, len pre silné žalúdky!

Slovenská kinematografia sa opäť budí zo spánku a ponúka naozaj kvalitné trháky. O tom svedčí aj novinka v podaní mladej a talentovanej režisérky Terezy Nvotovej s názvom Svetlonoc. Jej počin si prišli vychutnať aj známe tváre zo šoubiznisu.

Do bratislavského kina v nemenovanom nákupnom centre zavítal aj slovenský spevák Richard Müller, ktorý viacerým svojím zjavom pripomínal novodobého Deda Mráza, ktorý roznáša darčeky. Tentokrát však hudobník do kina priniesol len sám seba, avšak s pozitívnou náladou.

Samotná režisérka na premiére doslova zažiarila, keďže sa na túto výnimočnú udalosť nahodila do rafinovaných ligotavých šiat a pôsobila ako taká hviezdna galaxia. Hviezdny prívlastok však sedí aj k jej počinu, keďže si vyslúžil naozaj zaslúžených 7 hviezd v hodnotení na IMDB.

No ešte väčšiu pozornosť na seba strhol tento plaz. S tým veru nikto nerátal. Nebojte sa, neušiel z miestnej Zoo. Avšak nebýva to častým zvykom, aby sa v spoločnosti nachádzal aj had. No jeho prítomnosť na pódiu nebola náhodná. Bol tam celkom zámerne, keďže režisérka v mysterióznej dráme pracuje aj s týmto predátorom.

