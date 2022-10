Strašná HANBA a nervové zrútenie: Obrovský PROBLÉM v markizáckych Extrémnych premenách!

Maroš Molnár sa tentoraz rozhodol pomôcť Alexandre Vršánskej, ktorej váha ukázala len niečo málo nad sto kíl. Oproti niektorým iným adeptom sa to nezdá ako extrémna tučnota, no jej BMI index bol naozaj alarmujúci.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Markíza

A ona sama bola zo svojej hmotnosti nešťastná. „Ja nemám rada sama seba. Nemôžem sa na seba ani do zrkadla pozerať,” uviedla vo svojej vizitke. Prezradila, že jedáva veľmi neskoro v noci a neustále premýšľa, čo by si ešte zobla. Svoje stravovacie chyby si teda síce uvedomuje, ale nedokáže s nimi bojovať.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Markíza

Bohužiaľ, pri svojej premene prešla od veľkého prejedania sa k obmedzovaniu porcií, ktoré jej určil výživový špecialista. Stala sa posadnutá vážením a na osobnú váhu sa niekedy postavila aj viackrát za deň. Nasledovala samozrejme intervencia od Maroša, ktorá zdanlivo vrátila 44-ročnú dvojnásobnú mamu do správnych koľají.

No potom prišiel obrovský zlom. Jediné kilo delilo Alexandru od splneného cieľa na jednom z vážení. „Keď to otočil, bolo to obrovské sklamanie. Strašne ma to trápi, pre mňa je to strašná hanba, že som nedosiahla ten cieľ, čo som mala mať. Kebyže nerobím všetko tak, ako mám... A teraz som sa tak strašne snažila!” plakala nešťastná, hoci tréner ani rodina jej nič nevyčítali.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Markíza

Trápenie to bolo pre Sašu také veľké, že sa vo vidine splnenia ďalšieho cieľa rozhodla opäť menej jesť... A to je pri redukcii hmotnosti obrovský problém. Ako nakoniec jej premena dopadla a či sa dostala na svoju vytúženú váhu, si môžete pozrieť už dnes večer na Markíze.