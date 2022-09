Brutálna kritika slovenského speváka: NALOŽIL školstvu... TOTO nie je v poriadku!

Slovenský spevák Robo Papp (40) je dnes šťastne zadaný otecko a venuje sa svojej rodine, ktorá sa mu rozrástla pred dvomi rokmi o ďalšieho člena. Je ním malý Leonard. Zo svojho prvého manželstva má aj dcérku Isabellu (11) a práve ona je "kameňom úrazu"!

Isabella navštevuje ešte základnú školu a práve v jej veku je veľmi dôležitá príprava na vyučovanie. Je samozrejmé, že s učením väčšinou svojim deťom pomáhajú rodičia. Aj keď to vyžaduje naozaj množstvo času, robia všetko pre to, aby ich špunti v škole zvládali všetko čo najlepšie. Výnimkou nie je ani obľúbený spevák, ktorý sa dcérke snaží zabezpečiť dobrý život a chce, aby sa rozvíjala tým správnym smerom. V tom jej však bráni podľa jeho slov školský systém na Slovenku!

Žiakom vraj podľa neho nakladajú na chrbát každým rokom čoraz viac. „Na čo majú deti sedieť celý deň v škole a potom do šiestej robiť úlohy? Vám ešte stále a každý deň príde naozaj tento školský systém v poriadku?“ spýtal sa rozhorčene.

Odpoveď zrejme na svoje otázky nedostane, iba mnohí s ním môžu súhlasiť. Ale kvôli čomu to je tak nastavené? „Je to preto, aby z našich detí systém urobil vymačkaných, poslušných robotov naučených pracovať do úmoru a nesťažovať sa a pekne poslúchať šéfa...“ zamyslel sa spevák.

Nasrdený Slovák neskrýva svoj negatívny postoj voči slovenskému školstvu a verejne ho napísal na svoj Instagram. Je nespokojný s tým, ako to tu funguje a podľa jeho názoru si školstvo vyžaduje obrovskú reformu. „Takže aj keď sa ministri predbiehajú v tvrdeniach, aké reformy urobili, doteraz žiadny neurobil žiadnu,“ vyjadril sa. „Voliť sa už nechystám nikdy, ale ak nejaká strana príde s naozajstnou reformou školstva pre deti, pôjdem,“ uzavrel rázne. A Slovensko stratilo vo voľbách ďalší hlas...