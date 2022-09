Dominika Kavaschová ukázala ženu svojho života: Toto je jej MAMA?!

BRATISLAVA – Dominika Kavaschová (33) rada ukazuje svoju prirodzenú tvár - bez estetických zákrokov a mejkapu. Určitú zásluhu majú na tom prirodzene aj gény. Na sociálnej sieti sa podelila fotkou, na ktorej ukázala túto ženu. Ale to, že je jej mama?! Teraz je jasné, po kom tú krásu zdedila!

Naposledy sme herečku Dominiku Kavaschovú mohli vidieť v seriáli Oteckovia, ktorý pred časom odvysielal svoju úplne poslednú časť. Táto etapa jej života skončila a ako pojašenú Sisu ju viac na obrazovkách už neuvidíme. Včera sa jednorázovo ukázala v spoločnom vystúpení po boku svojej vernej kamarátky Natálii Puklušovej v šou Tvoja tvár znie povedome.

Mimo pracovných povinností si svoje materstvo užíva na plný úväzok. Fotkami svojej dcérky pravidelne prispieva na sociálne siete, aj keď bez toho, aby jej bolo vidno tváričku. Tento raz sa však na svojom Instagrame s fanúšikmi podedila o iného člena rodiny. Jej účet skrášlila nádherná maminka. „Ja mám ale že brutálne peknú mamku,“ zhodnotila a napísala ku fotke, na ktorej hviezdi staršia verzia Dominiky.

Jej mamina vôbec nevyzerá na svoj vek a vzorne sa o seba stará. Príkladom toho je aj to, že pravidelne navštevuje kaderníka. Je zrejmé, že sa so svojou dcérou delia o toho istého vlasového stylistu a výmysly im drží na uzde. To, čo im vytvorí s korunou krásy, vyzerá vždy famózne. Posledným dôkazom toho je aj extravagantná zmena strihu samotnej Dominiky.

Je vidieť, že talentovaná herečka mala po kom zdediť všetku svoju krásu a niet pochýb, prečo tak rada chodí bez akýchkoľvek líčidiel. Kavaschovci majú jednoznačne krásne ženy v rodine.