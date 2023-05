Dominika Kavaschová priznala PLASTIKU: Toto že si dala UROBIŤ?!

Dominiku Kavaschovú poznáme ako prirodzene krásnu ženu a len málokto by tipoval, že aj ona už má za sebou jednu plastiku. So svojím výzorom v minulosti nebola spokojná a keď prišiel rad na túto tému, bez váhania do toho išla.

Herečku totiž v detstve trápili jej odstávajúce uši. Povedzme si pravdu, deti vedia byť naozaj nemilosrdné a zažila si to aj Dominika na vlastnej koži. Spolužiaci sa jej za tento nedostatok radi vysmievali a častokrát ju nazývali Dumbo či slonica. Nič príjemné, a preto keď rodičia videli, ako sa trápi, navrhli jej aj túto možnosť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Tv Markíza

„To málo ľudí vie, ale mne strašne odstávali uši. Ja mám plastiku uší. Ja som sa narodila ako čistý ušiplesk. Mne sa smiali deti, že som Dumbo a slonica a takéto veci. Ja som nosila čelenky, a furt tak vlasy, ešte mne to pretŕčalo aj cez tie vlasy. To boli riadne odstávajúce uši a pre dievča je to strašne zlé. Furt som si tie uši tlačila k hlave, tak silno a verila, že tam proste ostanú“ zdôverila sa v podcaste 90-60-90 u komičky Simony Salátovej.

„Moji rodičia to videli a raz sme si tak sadli a povedali mi, no Dominika tak sme zistili, že je taká možnosť to urobiť, keď chceš. Ja som mala možno 9-10 rokov, tak nejak," pokračovala s tým, že tento návrh okamžite prijala. „Ja som hneď povedala, že áno, že chcem. A bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla urobiť,“ prezradila na záver.