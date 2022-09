SEXI Slovenka priznala zdravotné problémy: Toto má z MATERSTVA?!

Deti si bez pochýb na matkách vyžiadajú istú daň a niekedy sa to podpíše nielen na kráse, ale aj na samotnom zdraví. O tom vie svoje aj pôvabná Soňa Štefková, ktorej dáva materstvo poriadne zabrať. Hoci jej to ako mame pristane a na prvý pohľad vyzerá vynikajúco ako vždy, krásku začali trápiť viaceré zdravotné komplikácie.

Galéria fotiek (15) Soňa Štefková s dcérkou Lily

Zdroj: Instagram S.Š.

Mladá mamička patrí k tým známym tváram, ktoré sa rady podelia so svojimi sledovateľmi nielen o tie pekné chvíle, ale taktiež aj tie menej príjemné. Soňa sa zverila svojim fanúšikom, že ju trápia isté zdravotné problémy a podľa všetkého za to môže práve materstvo.

„Dobré ránko, dnes opäť s mojím pokazeným zápästím,“ napísala do svojho príbehu, kde ukázala, ako v poslednom čase pravidelne chodí na isté procedúry s rukou, ktorú si dáva nasvecovať špeciálnym prístrojom.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Instagram S.Š.

A zdá sa, že v tom vôbec nie je sama. Bývalej misske prišlo hneď niekoľko reakcií a vo väčšine prípadov to bolo od mamičiek, ktoré zažívajú podobné nepríjemnosti. „Prišlo mi také množstvo správ od vás žien, maminiek, že to so zápästím máte aj vy, že keby som ich sem mala všetky screenshotnuť, tak sa fakt narobím,“ uviedla prekvapená modelka a ďalej pokračovala v rozsiahlej konverzácii so svojimi fanúšikmi.

Jedna z jej verných fanúšičiek dokonca vyhlásila, že podobný stav ju obmedzoval v činnosti vyše 3 rokov! „Po 3 rokoch? Ale veď ja chcem žiť, tešiť sa, jogovať a hlavne byť silná a zdravá pre svoje bábätko, ktoré teda aktuálne potrebuje moje ruky a zápästia celkom dosť,“ reagovala na to Štefková. Zároveň vyzvala všetky ženy a hlavne matky, aby svoje zdravotné komplikácie neodkladali a nebrali na ľahkú váhu.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Instagram S.Š.

„Ja som to síce tiež dosť dlho neriešila, ale v momente, keď tá bolesť bola taká pulzujúca a občas tak nečakane silná, že som sa bála, že niečo spravím Lily, riešiť som to začala. Lebo mne sa reálne stávalo, že v nejakej polohe, obvykle, keď som pokladala Lily, mi bolesť tak vystrelila, že som sa bála, či ju zle nepustím. A to by som si fakt dlho vyčítala,“ priznala svoj strach a obavu nielen o svoje zdravie.

Bolesť ruky však nebola jediná, čím si krásna mamička prešla v tomto období. „Priberieme, ja osobne 20 kg, doteraz ich zhadzujem. Opuchneme, pár dní pred pôrodom som sa gúľala. Potom pôrod. Následne nám vypadá polka hlavy, aby o pár mesiacov pre zmenu začali rásť tie vlasy všade. Tiež máte rastúce vlasy uprostred čela?“ spýtala sa svojich fanúšikov bývalá misska.

Galéria fotiek (15) Soňa Štefková priznala zdravotné komplikácie

Zdroj: Instagram S.Š.

Napriek všetkým zdravotným ťažkostiam, s ktorými sa otvorene Soňa rozhodla podeliť, vyzerá stále rovnako dobre ako v časoch, keď bola dennodenne zvŕtaná na kastingoch, foteniach a módnych prehliadkach ako profesionálna modelka.