Slovák posadnutý Hanou Zagorovou (†75): Doslova sa ZBLÁZNIL… Musela zasahovať POLÍCIA!

Hana Zagorová patrila k tým speváčkam, ktoré milovali svet šoubiznisu a svojich drahých fanúšikov. Vždy sa s nimi rada stretávala a bola stredobodom pozornosti. Až n posledných pár mesiacov, kedy sa verejnosti stránila kvôli zdravotným problémom.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Profimedia

Zrejme už aj ona sama cítila, že nie je niečo v poriadku. Žiaľ, 26. augusta podľahla zdravotným komplikáciám a dnes už nie je medzi nami. No stále si ju budeme pamätať cez jej piesne a množstvo verejných vystúpení.

Písal sa rok 2019, keď bola Hana Zagorová ako hosť v talkšou Petra Marcina s názvom “Neskoro večer“. Vtedy speváčka rozprávala aj o zážitkoch so svojimi fanúšikmi, ktorých skutočne nebolo málo a robili kvôli nej kadejaké veci. Občas až bizarné. Keď sa jej moderátor Peter Marcin spýtal, či jej miestami nevadia až otravní fanúšikovia, napríklad v obchode, jej odpoveď bola celkom jednoznačná, že jej to neprekáža, skôr jej to lichotí.

Galéria fotiek (9) Hana Zagorová v talkšou Petra Marcina "Neskoro večer"

Zdroj: RTVS

„Nie vôbec nie, to k tomu patrí,“ povedala Hana, ktorá naozaj bola rada obdivovaná. No na kadejakých, miestami až posadnutých fanatikov mala naozaj šťastie. Keď prezradila, s akými typmi pobláznených fanúšikov sa stretávala, väčšina divákov v hľadisku bola šokovaná. Dokonca aj samotný moderátor.

Jeden z jej obdivovateľov sa vraj až doslova scvokol. „Jeden slovenský fanúšik, ktorý si ma hral od rána do noci každý deň a býval v nejakom paneláku, doma si ma púšťal a nahlas a vždy tí ľudia na neho volali policajtov a aj tak to nepomohlo. A potom ho odviezli do nejakého blázinca,“ povedala umelkyňa.

Veru, aj s takýmito situáciami sa vo svojom živote speváčka stretávala. Pripomenúť si ju môžete aj v spomínanej šou Neskoro večer.