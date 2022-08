Pištejová v štekliach krížom CEZ TRÁVNIK a celebritná tatérka… Romantická večera s frajerkou!

Galéria fotiek (5) Jana Pištejová, Ivana Beláková

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA – Posledný augustový víkend vylákal do mesta za zábavou množstvo ľudí. Každý si chcel vychutnať posledné chvíle prázdninového módu. V uliciach Bratislavy sme v sobotu večer stretli napríklad módnu návrhárku Janu Pištejovú s partnerom Radkom či celebritnú tatérku Ivanu Belákovú s partnerkou. No a zatiaľ čo prvá zo spomínaných si vo vysokých opätkoch krátila cestu krížom cez trávnik, druhá si so svojou polovičkou vychutnávala romantickú večeru.