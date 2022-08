Soňa Norisová otvorene o INTÍMNYCH scénach s Igondom: BOLO TO DRSNÉ!

RAKÚSKO - Uznávaná slovenská herečka Soňa Norisová, patrí k tým umelcom, ktorí vedia pracovať so svojim talentom nielen v divadle, ale takisto jej to neskutočne pristane i pred kamerou a na televíznych obrazovkách. Počas svojej kariéry si prešla rôznymi postavami. Nedávno dotočila drámu od mladých filmárov s názvom "Dokonalosť sama" a na pľaci sa tak opäť stretla s jej hereckým kolegom Markom Igondom, s ktorým už mala dočinenie aj v minulosti. A dokonca aj intímne scény, ktoré boli naozaj drsné.

Povolanie herca skutočne nie je jednoduché a keďže umelec stvárňuje rôzne herecké role, musí s tým vedieť naozaj pracovať a, ako sa povie, do svojho bežného života si prácu domov až natoľko nenosiť, pretože z toho môžu veľmi ľahko vzniknúť nepríjemné situácie a veľakrát aj neľahké psychické stavy, keďže herec predovšetkým pracuje so svojou psychikou.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Vlado Anjel

O tom vie svoje aj slovenská herečka a speváčka Soňa Norisová, ktorú sme nedávno zastihli pri natáčaní úplne nového projektu z rúk mladého režisérskeho dua Lukáša Víznera a Miriam Fulmekovej. Spoločne aj s ich tímom šikovných filmárov z Emedi productions pracujú na krátkometrážnom filme “Dokonalosť sama“.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Oliver Kuklovský / Emedi productions

Do hlavných postáv režiséri obsadili známych profesionálnych hercov, a to spomínanú Soňu Norisovú a Marka Igondu. Na natáčaní drámy sme sa boli pozrieť aj my, a to priamo v Rakúsku. No a pri tejto príležitosti sme Soňu Norisovú rovno aj vyspovedali.

Tmavovláska je bezpochyby krásna žena a Marko charizmatický muž, a tak nás zaujímalo, ako sa im spolupracovalo. „S Markom sa poznáme už dlhšiu dobu, veľmi dlhý čas sme spolu strávili na naskúšaní divadelnej hry počas korony a aj sa nám to úspešne podarilo. Volá sa to Ľad vína, kľudne sa príďte pozrieť v nasledujúcej sezóne, je to veľmi fajn predstavenie, takže sa dobre poznáme a myslím si, že sa máme aj radi. Na pľaci aj ako kolegovia a ako ľudia,“ povedala herečka a zároveň nás takýmto milým spôsobom pozvala na ich spoločnú inscenáciu.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Oliver Kuklovský / Emedi productions

Keďže očividne fungujú ako hereckí partneri nie len v tomto projekte, boli sme zvedaví, či už mali medzi sebou aj intímnejšie scény a tu nás Sonina odpoveď doslova šokovala. „Pamätám si, že prvý krát som sa s Markom stretla pri natáčaní takej jednej poviedky, kde sme mali možno trošku intímnejšie scény... Ale no, to bolo také, taká drsná téma. Teraz som si vlastne spomenula, čo tam Marko hral. Takého psychopata,“ zaspomínala si herečka na ich spoločné intímnosti pred kamerou.

Ako samotná Soňa podotkla, mala kedysi dočinenie s naozaj drastickým nakrúcaním seriálu “Ako som prežil“, keďže okrem intímnych záberov išlo o ťažkú tému znásilňovania mladej ženy. Vskutku život herca nie je jednoduchý a okrem tých pozitívnych a možno o niečo príjemnejších postáv sa stretáva aj s tými psychicky náročnejšími. Soňa je však v tomto smere profesionálka a vie sa s tým vysporiadať po svojom.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Oliver Kuklovský / Emedi productions

O tom ako herečka dokáže oddeliť ten herecký svet od toho skutočného, ale aj ako zvládala spomínané natáčanie novej drámy “Dokonalosť sama“, sa dozviete v rozhovore vyššie.

Na záver pôvabnej Soni Norisovej k jej včerajším narodeninám prajeme všetko dobré a hlavne veľa úspešných divadelných a filmových rolí a čo najviac verných fanúšikov.