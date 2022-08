Verejnosť sa s Hanou Zagorovou rozlúči v stredu v pražskom Divadle Kalich

Galéria fotiek (2) Hana Zagorová

Zdroj: TASR

PRAHA - Verejná rozlúčka so zosnulou českou speváčkou Hanou Zagorovou bude v stredu 31. augusta v pražskom Divadle Kalich. Podľa spravodajského servera iDNES.cz to oznámil speváčkin manžel, operný spevák Štefan Margita, prostredníctvom producenta Luboša Kříža s tým, že rozlúčka sa bude konať od 11.00 do 17.00 h.