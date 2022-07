Rytmus bol kedysi talentovaným športovcom: Po rokoch sa k tomu vrátil… A rovno s našimi OLYMPIONIKMI!

Rytmus je na hip-hopovej scéne už od roku 1992. Vydal 4 sólové albumy, 5 albumov so skupinou Kontrafakt, dokonca 2 dokumenty o svojom živote. Na Slovensku patrí k najúspešnejším raperom. No ak by mu to pred tými 30 rokmi nevyšlo za mikrofónom, dnes by sme o ňom zrejme počuli v súvislosti so športom.

Nie každý o ňom totiž vie, že sa od svojich 10 rokov venoval športovej disciplíne, v ktorej Slovensko už roky žne medzinárodné úspechy. Reč je o rýchlostnej kanoistike. Ako už v minulosti prezradil, dostal sa k nej cez kamaráta kajakára. „Raz mi požičal kajak. Celkom mi to išlo vzhľadom na to, že som v ňom sedel prvýkrát. Pochválil ma. Skúsil som to prvýkrát, druhýkrát, až som na ňom ostal až do šestnástich rokov,“ povedal Rytmus.

No a po rokoch sa raper k tomuto športu rád vracia. A to nielen z nostalgie, ale aj kvôli kondičke. „Je to parádne kardio. Cítite pri nej chrbát, bicepsy a brucho. Všetky tieto tri partie idú fakt naplno,“ opísal Vrbovský. A zatrénovať si išiel aj uplynulú sobotu. No nie len tak hocijaký tréning, ale rovno na bratislavský Veľký Zemník s tými najlepšími zo Športového centra polície.

Do štvorkajaku si sadol s olympionikmi Denisom Myšákom a Samom Balážom, ktorí na minuloročnej olympiáde v Tokiu vybojovali pre Slovensko bronz. Štvrtým do partie bol Csaba Zalka, ktorý na vode rovnako žne medzinárodné úspechy. A Rytmus s nimi, prekvapivo, držal krok. Išlo mu to tak dobre, že naši reprezentanti by ho pokojne brali do tímu.

„Robili sme si srandu, že máme pár týždňov do Majstrovstiev sveta a stále nemáme štvrtého do lode a že Rytmus uvidel náš inzerát a ponúkol sa, že by to skúsil s nami. Ale šlo mu to veľmi dobre na to, že pár rokov už nepádloval, má to stále v krvi, lebo za Samom sa triafal lepšie, ako niektorí profesionáli, takže keby zamakal, tak by mu to mohlo ísť dobre,“ zhodnotil pre Topky.sk jeden z našich najúspešnejších kajakárov súčastnosti Denis Myšák. Pozrite si video vyššie!

Galéria fotiek (4) Zľava: Samo Baláž, Patrik Rytmus Vrbovský, Denis Myšák a Csaba Zalka

