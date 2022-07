Viktor Vincze na Markíze DOLOVIL: Jeho relácia sa dlho neohriala... KONIEC po 4 týždňoch!

Komerčné televízie sa vždy snažia zaradiť do programu pre divákov projekty tak, aby oslovili čo najväčšiu masu ľudí a každý si prišiel na svoje. Vo väčšine prípadov odkupujú licenčné práva na zahraničné projekty, pri ktorých je predpoklad, že budú mať sledovanosť, nakoľko sú úspešné aj v iných krajinách. No nie vždy je to tak a občas je to úplný krok vedľa.

To je zrejme aj prípad markizáckeho vedomostného kvízu Na love, kde sa súťažiaci snažili dostať spod pazúrov jedného lovca. Hoci si relácia získala nejakých tých fanúšikov, no nebolo ich dostatočné množstvo a Viktor s lovením nerobil veľké čísla. „Šou dosiahla sledovanosť iba 14,5%. Následne sa v priebehu úvodných dvoch týždňov dostávala na podielovú úroveň okolo 12 a 14%,“ prezradili kompetentní pre pluska.sk.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Tv Markíza

Televízia však tvrdí, že program nesťahuje kvôli nízkej sledovanosti. „Plánom bolo vyrobiť a odvysielať dvadsať častí vedomostnej šou Na love, ktoré boli určené na vysielanie v tomto letnom období. Výrobu ďalších častí sme nemali v pláne,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku.

Diváci však boli veľmi zaskočení, že už po 4 týždňoch relácia končí a neuvidia svojho obľúbeného moderátora ako „lovca“ a nahradia ho Rodinné prípady. No nie je všetkým dňom koniec a Viktor Vincze možno ešte čo-to v zimnom období alebo neskôr uloví, ak sa Markíza rozhodne zaradiť opäť program do svojho vysielania.