Hulvátsky ŽARTÍK na adresu stand-up komičky: Rytmus po roku precitol… VEREJNÉ OSPRAVEDLNENIE!

BRATISLAVA - Keď v marci minulého roka v relácii verejnoprávnej RTVS vystúpila Dominika Cibulková (33), verejnosť to riešila ešte niekoľko dní. Bývalú tenistku si tam vtedy drsne podala aj stand-up komička Simona Salátová. No jej slová sa zjavne dotkli aj rapera Patrika Rytmusa Vrbovského (45). Na adresu humoristky totiž vystrúhal veľmi hulvátsky žartík. Odvtedy uplynul viac ako rok a hudobník zjavne precitol. Simone sa totiž verejne ospravedlnil!

Dominika Cibulková bola minulý rok tŕňom v oku mnohých Slovákov. Dala sa totiž prednostne zaočkovať proti koronavírusu a v čase prísneho lockdownu "provokovala" fotkami z luxusných dovoleniek. Aj preto si blondínku v marci pozvali do relácie Silná zostava, aby s ňou všetky tieto "prešľapy" verejne prebrali.

Stand-up komička Simona Salátová sa však v grilovaní bývalej tenistky rozšupla viac, ako by zrejme bolo treba, čo si všimli aj mnohí diváci. Niektorým sa to páčilo, iní to naopak odsudzovali. K tým druhým patril aj raper Patrik Rytmus Vrbovský. Toho zjavne vytočila humoristkina otázka položená Cibulkovej, či rovnako ako v čase lockdownu zverejňovala fotky z dovoleniek, by sa v čase hladomoru chválila fotkami večere.

Raper potom zverejnil na svojom Instagrame príbeh, v ktorom upozornil na Salátovej nie práve modelkovskú postavu a fotku ešte viac rozšíril. No a k tomu doplnil výsmešný popis. „Ľudkovia, buďme spolupatriční. Načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov,“ napísal Rytmus s upravenému záberu z relácie. A tento jeho nemiestny žartík odsúdila aj jeho manželka Jasmina Alagič.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram P.R.V.

Od tohto momentu uplynul už viac ako rok, no tento čas zrejme hudobník potreboval na to, aby precitol. V českej relácii Real Talk sa totiž stand-up komičke verejne ospravedlnil. „Beriem to, že to niekto môže byť, že som zašiel za hranicu. A za to sa môžem kľudne Simone teraz tu pred všetkými omluviť. Že prepáč mi, Simona, ak sa ťa to dotklo. Nebolo to nič osobné, prišlo mi to proste strašne smiešne, že tie šaty som nafúkol,“ zahlásil raper a v ospravedlňovaní pokračoval.

K tomu, aby si uvedomil, že žart naozaj nebol na mieste, mu zjavne dopomohol aj jeho syn Sanel. „Simonka, prepáč mi. Nechcel som ťa takto uraziť. Chcel som rozosmiať ľudí. A mrzí ma to aj pred mojim synom, nechcem, aby bol takýto,“ dodal Patrik.