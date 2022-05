Jasmine rupli nervy: Rytmus ju vytočil a VYHODILA mu všetky veci!

Jasmina si nedávno odskočila do rádia Europa 2, kde absolvovala rozhovor s moderátorom Bekimom. Keď prišla reč na partnerské vzťahy a zvyšovanie hlasu počas hádok, Bekim sa podelil o vtipnú historku so svojou manželkou Laurou.

„Ja som sa minule nas*al na Lauru, normálne som odišiel z domu, hučal som, ale vieš, čo je najhoršie? Za minútu som sa vrátil a hovorím‚ prosím ťa, nalož mi vozík do auta. Takže aj tak som musel prísť a o niečo ju poprosiť,“ prezradil moderátor čo-to zo zákulisia jeho domácnosti, čím Jasminu poriadne rozosmial.

No a ako to už býva, pôvabná moderátorka neváhala a na oplátku dala do pľacu príhodu, kedy vybuchla ona sama. Rozhodla sa urobiť rázny krok, ktorý však tak nejako nedomyslela. ,,Vieš čo, a ja som takto Paťovi vyhodila všetky veci z jeho šatníka. A potom si vravím, že… je to jeho dom… no,” priznala so smiechom sympatická mamička, ktorá zjavne pod anjelským vzhľadom skrýva aj nejaké tie čertovské rohy.