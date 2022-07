Rytmus zabil: Jasmina na krku na celý život a ako bonus super mašina… DRAHÁ LÁSKA!

Na svete nie je nič krajšie, ako keď sa dvaja ľúbia. Niektoré páry si svoju lásku ukazujú úplne obyčajnými spôsobmi, no nájdu sa aj takí, ktorí chcú byť extra a svoju jedinečnosť dokazujú cez iné pozornosti.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram J.A.

Jedným z nich je aj Patrik Vrbovský alias Rytmus. S pôvabnou Jasminou sú manželia už nejaký ten rok a majú spolu aj malého synčeka Sanela. A teraz sa raper rozhodol, že si ich dá proste zvečniť, a to priamo na svojom tele!

Dal si meno svoje drahej vytetovať na krk aj spoločne so svojím synom. Na svoj instagramový profil pridal hudobník fotku s popisom „Prepojení naveky“ a doplnil ho symbolom nekonečna, samozrejme, nechýbalo ani srdiečko. Od tejto chvíle má Rytmus Jasminu na krku doslova na celý život.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram P.V.

Takýmto originálnym spôsobom poňal dôkaz svojej vernej lásky. Tetovanie však nebolo jediným prekvapením, ktoré si Patrik pre svoju ženu pripravil. Ako bonus plavovláska dostala štvorkolesového tátoša a nie tak hocijakého.

Patrik jej podaroval úplne nové G-éčko. Tomu sa hovorí bohatá láska. Cena terénneho vozidla tejto triedy od nemenovanej značky začína na 120 tisícoch eur. Predpokladáme, že pri plnej a lepšej výbave tak Jasmina dostala darček v hodnote minimálne 150 tisíc.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram J.A.

„Za jeden týždeň si nás dá vytetovať a o pár dní mi objedná G-éčko, Patrik, prídem na to čo sa tu deje,“ napísala vtipne moderátorka a zároveň dodala: „Som šťastná, že mám manžela, ktorý nás extrémne ľúbi, to je to, čím sa môžem najviac pýšiť. Všetko ostatné je menej alebo nie je vôbec dôležité.“ Nech už má dar od jej manžela akúkoľvek hodnotu, aj tak najdôležitejšie je to, že bol darovaný z čistej lásky.