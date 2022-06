Z vystúpenia rovno na pláž?! 60-ročná česká speváčka šokovala outfitom: Na pódiu V PLAVKÁCH!

Heidi Janků v novembri oslávi 60. narodeniny, no na svoj vek nielen, že nevyzerá, ale ani sa naň necíti. Naďalej sa udržuje v kondícii a pýši sa svojimi ženskými krivkami. Na nedávnej narodeninovej oslave istého pražského kasína však doslova šokovala výberom svojho oblečenia.

Na pódiu totiž vyzerala, akoby si len na chvíľu odskočila z pláže. Na sebe mala čosi, čo pôsobilo ako čierne celé plavky a na tom háčkované šaty. Viac ako kostým na vystúpenie to vyzeralo ako ľahký letný outfit, ku ktorému chýbal už iba slamený klobúk na hlavu, do jednej ruky nafukovačka a do druhej osuška.

Odvážne sa obliekla aj Helena Vondráčková, ktorá zrecyklovala šaty zo svadby Gabriely Drobovej. Tiež mala na sebe priesvitnú vrchnú vrstvu, no pod to si na rozdiel od svojej kolegyne obliekla "menej odvážne" minišaty. A možno bol zadaný dress code - čokoľvek priesvitné!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia