Vondráčková (74) doma a na svadbe: Z tety odvedľa SEXI BOHYŇA!

Helena Vondráčková je veľkou speváckou hviezdou, ale už viackrát dokázala, že doma je obyčajnou ženou, ktorá napríklad nemá problém pracovať v záhrade. Ani na Veľkonočný pondelok sa nehrala na žiadnu paničku a šibačov privítala v pohodlnom domácom oblečení.

Galéria fotiek (6)

No už v stredu bola jedným z hostí na svadbe Gabriely Drobovej, kde božská Helena aj zaspievala. A patrične sa na túto udalosť aj vyobliekala. Zvolila také šaty, že 74 rokov by jej fakt asi nikto nehádal. No napriek sexi detailom na nej vôbec nepôsobili nepatrične.

Hoci róba vyzdvihla speváčkin dekolt a odhalila takmer celé jej nohy iba v priesvitnej trblietajúcej sa sieťke, Helena proste trafila do čierneho a vyzerala ako bohyňa.

