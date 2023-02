Česká speváčka (60) tancovala na bare a dvíhala si sukňu: Najradšej by som sa zahrabala!

PRAHA - Tá sa teda vie zabávať! Česká speváčka Heidi Janků na svoj vek nevyzerá a energie má tiež na rozdávanie. Pred pár dňami to roztočila v jednom z pražských barov a keď sa na verejnosti objavilo video ako dôkaz, mala chuť sa zahrabať. Včera večer sa rozhodla verejne sa vyjadriť...

V piatok sa na Instagrame Leoša Mareša objavilo video, ktoré vzniklo o pol tretej v noci v pražskom bare. Zaznela tam pieseň Když se načančám a moderátorovi v tom čase robila spoločnosť práve aj interpretka tohto hitu Heidi Janků.

Tá začala hneď spievať a vlniť sa do rytmu, pričom si dvíhala sukňu. No a potom ju prítomní muži vyložili na stôl, z ktorého vystúpila rovno na barový pult a urobila šou pre všetkých. Po nejakej chvíli dokonca dostala do ruky aj mikrofón.

Speváčka svoje vystúpenie okorenila dvíhaním nôh tak vysoko, že aj mladšie ročníky začudovane dvíhali obočie. A dav v okolí baru mal jednoznačne výhľad pod speváčkinu sukňu.

Heidi sa k celej záležitosti rozhodla vyjadriť až v nedeľu večer. „Je pravda, že v piatok ráno by som sa najradšej zahrabala hlboko pod zem a vyliezla až na jar,” priznala na sieti Instagram. Tam však rovno zverejnila aj pozitívne ohlasy – podľa istej Evy bolo nočné vystúpenie milé, vtipné a bezprostredné.

Pozitívnych správ vraj dostala speváčka naozaj dosť, a tak svoje pocity hanby prehodnotila. „Som za ne naozaj neskonale vďačná, zvlášť preto, že ich píšu hlavne ženy. Po prečítaní týchto správ a pozitívnych komentárov som to prehodnotila. Nastalo čaro nechceného. Som veľmi rada, že väčšina diskutujúcich má na život podobný náhľad ako ja a vie, že radosť zo života a zábava nie je ani v šesťdesiatke nič, čo by bolo zakázané. Ďakujem, že nesúdite,” napísala Heidi.

Speváčka dokonca poďakovala aj novinárom, ktorí jej nočnú zábavu opisovali veľmi zhovievavo. „Teda až na niektoré fotky, ale čo už... nemala som tie nohy vyhadzovať tak vysoko,” dodala pobavene.