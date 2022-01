Podradné kšefty? Česká speváčka berie v pandémii všetko!

Česká speváčka Heidi Janků tiež pocítila dopady pandémie. Väčšinu vystúpení musela totiž zrušiť. „Nie je to radostné obdobie. Niektoré koncerty mám preložené už tretí raz,” prezradila portálu Super.cz.

Celú situáciu sa však snaží brať optimisticky. Pochvaľuje si, že má viac času na seba a svojho domáceho miláčika. A medzitým si zarába, ako vie. Hoci by možno niektorí umelci takými kšeftami pohrdli, Heidi nie je vyberavá.

Vystupuje napríklad na otváracích ceremoniáloch obchodných domov. „Som za tú príležitosť rada. Nie je to spoločenská ani kultúrna udalosť, tak je to možné. Pokiaľ sa nezavrú obchody, tak túto prácu budem mať aj naďalej,” povedala speváčka s tým, že doba je zlá a ona je rada, že môže vôbec spievať, hoci aj pred supermarketom. „Som za to dobre zaplatená a je to pre mňa východisko z núdze,” priznala.