Česká speváčka kvôli sexi krivkám doslova hladuje: Po obede už iba TOTO!

Hoci o veku dámy sa hovoriť nepatrí, pri Heidi Janků učite môžeme spraviť výnimku. Vyzerá totiž fantasticky a len ťažko uveriť, že tento rok oslávi už 57 rokov. Česká speváčka sa o svoj zovňajšok stará a aj dnes sa môže pýšiť postavou dvadsiatničky. Nič však nie je zadarmo a Heidi pri snahe udržať si sexi krivky svoje telo poriadne trápi. „Pracujem prevažne cez víkendy, to sa snažím buď nejesť, alebo jesť veľmi ľahko, pretože som s pribúdajúcimi rokmi zistila, že mi to jedlo v žalúdku sedí dlho a blbo sa mi spieva," prezradila pre český portál expres.cz.

Zdroj: Facebook

Oveľa lepšie však na tom nie je ani počas svojich voľných dní a jedlu venuje iba veľmi málo času. „Čo sa týka voľných dní, tak ráno idem so psom, potom sa naraňajkujem, potom niečo robím, zase idem so psom. Obedujem okolo tretej a potom už nejem. Výživoví poradcovia by zo mňa neboli nadšení, ale mne to vyhovuje," priznáva speváčka a dodáva, že naozaj nejde o najšťastnejší spôsob stravovania.

Zdroj: Instagram HJ

Večer ale neraz vyváženú stravu nahradí víno či maškrty, ktorými sa Heidi snaží oklamať žalúdok. „Nehovorím, že si niečo nezobnem, ale je to tak, že si vezmem dve kolieska klobásky, aby som zahnala chuť alebo najväčší hlad. Alebo si dám mrkvu, ale so zeleninou a ovocím to tiež nepreháňam."

I keď ide o skutočne drastickú metódu stravovania, vyzerá to, že speváčka si už privykla a tento štýl sa jej osvedčil. Veď nakoniec, posúďte sami v našej galérii. Túto diétu však rozhodne neodporúčame.