Česká speváčka s o 30 rokov starším manželom: Celý život mal milenky!

Heidi Janků sa narodila 23. novembra 1962 v Ostrave. Pochádza z hudobnej rodiny, od detstva sa venovala spevu, bola členkou detského folklórneho súboru. Na gymnáziu začala spievať so skupinou Proměny, tvorenou hudobníkmi zo slávnej skupiny Majestic, neskôr sa stala členkou kapely Pavla Nováka. V roku 1982 sa odohralo jej osudové stretnutie s producentom a skladateľom Ivom Pavlíkom, s ktorým spojila svoj profesijný i súkromný život.

Heidi patrila v prvej polovici osemdesiatych rokov k novým tváram na domácej hudobnej scéne a veľmi rýchlo si získala priazeň najmä u mladého publika. Mala len niečo málo cez dvadsať rokov a dokázala svojich vrstovníkov osloviť spontánnym, energickým prejavom a vystupovaním. Na koncertných pódiách pôsobila s kapelou Supernova dostatočne atraktívne na to, aby sa rýchlo dostala do povedomia divákov a poslucháčov.

Zdroj: ČT

V roku 1984 sa prvýkrát objavila medzi desiatimi najpopulárnejšími speváčkami v ankete Zlatý slávik a v rokoch 1985 a 1988 bola dokonca bronzovou slávicou. Jej repertoár tvorili moderné skladby a až na pár prevzatých hitov zo zahraničia interpretovala výhradne skladby českých autorov. Jej prvé hity Já jsem já, Kuře na grilu alebo Budem stokrát krásnejší sa často hrali v rádiu a v televízii. Spoločne s Daliborom Jandom naspievala pieseň Tak jdem do seriálu Bylo nás šest a do rozprávky Co takhle svatba princi zase sólovú Když se načančám.



Heidi Janků patrila k silnej skupine ostravských interpretov a spolupracovala s tamojšími skvelými autormi (Ivo Pavlík, Boris Urbánek, Vladimír Čort), ale písali pre ňu tiež ďalší skladatelia a textári (Jindřich Parma, Karel Vágner, Ján Krůta). V roku 1988 naspievala duet Ztracený ráj s Vašom Patejdlom. Ten jej potom napísal aj sólovú skladbu Fotka.

Zdroj: ČT

V deväťdesiatych rokoch sa Janků presídlila do Prahy. Aj v ďalšej dekáde si udržala mladistvý imidž a mohla tak pokračovať v produkcii prevažne tanečných nahrávok. S úspechom začala vystupovať aj pre detské publikum.

V roku 2002 vydala album Zlatej důl jsem přece já v štýle western pop. V diskotékovom rytme sa niesli aj neskoršia hudobné počiny speváčky. Heidi nestarne a mohla si preto dovoliť spoluprácu s o generáciu mladšími muzikantmi z oblasti dance music Stanom Šimorom a Martinom Hájkom.

V roku 2017 vydala aj kompiláciu Best of Heidi a vyrazila na turné s Věrou Špinarovou. Tá bola druhou manželkou Iva Pavlíka, Heidi sa stala jeho treťou manželkou. A vydržali spolu až do muzikantovej smrti (12. augusta 2017).

Zdroj: profimedia.sk

Na začiatku sa jej chcel venovať iba manažérsky a nemiešať pracovný život so súkromím. To im vydržalo dva mesiace a potom medzi nimi vzplanula vášeň. „Neboli sme do seba zamilovaní, len sme si vyhovovali v sexe,” otvorene uviedla Heidi pre Blesk pre ženy s tým, že Pavlík mal v tom čase ešte ďalšie dve milenky.

Nakoniec sa ale dali dokopy aj ako partneri a neskôr manželia. Či jej bol ale verný, speváčka netuší. Skôr si myslí, že nie. „Neviem a skúsmať to nebudem. Pre mňa bolo dôležité, že sa vždy vrátil a že to medzi nami fungovalo stále rovnako. Ale je pravda, že bol "činný" poriadne dlho. Nikdy som sa ho na to nepýtala a možno aj preto, že som bola tolerantná, sme spolu vydržali toľko rokov,” vyhlásila.