Náhly ZÁSKOK v Teleráne: Markizáka musela v priamom prenose ZACHRAŇOVAŤ kolegyňa… Mal veľké problémy!

BRATISLAVA - Dobrý kolega nikdy nenechá toho druhého v štichu! Aktuálne si svoju kolegyňu nevie vynachváliť moderátor markizáckeho Telerána Vratko Sirági (30). V noci sa totiž dostal do veľkých problémov a ranné živé vysielanie by skrátka nezvládol. Na poslednú chvíľu ho tak na obrazovkách zachraňovala Mirka Almásy (48)!

Vratka Sirágiho diváci televízie Markíza poznajú z rannej šou Teleráno, kde ako jediný chlap v partii žien prináša predpoveď Počasia. Naposledy vysielal 1. júna, ďalšie 4 dni mal voľno, a tak sa ich rozhodol naplno využiť. Strávil ich na cestách po Slovensku, kde robil spoločnosť spevákovi Mirovi Jarošovi a jeho kapele. Lenže...

Práve cestou naspäť z Michaloviec do Bratislavy sa moderátor dostal do veľkých problémov. A jeho pôvodný, veľmi dobre rozvrhnutý harmonogram, mal odrazu trhliny. Auto, ktorým sa mali v rozumnom čase odviezť až domov, sa totiž pokazilo niekde uprostred diaľnice. „Čakáme na odťahovú službu a dúfajme, že prídu skoro, lebo je naozaj zima, a odtiahnu nás až do Bratislavy,“ povedal vo videu, ktoré nepríjemnú situáciu zachytáva, Miro Jaroš.

No už tak by Vratko prišiel do Bratislavy len tak-tak, aby sa stihol poriadne vyspať a bol svieži na skoré ranné živé vysielanie. Po tejto prekážke mu už bolo jasné, že to skrátka nemá šancu stihnúť. Na poslednú chvíľu ho tak musela zachraňovať kolegyňa Mirka Almásy, ktorá napriek svojmu voľnu dobehla do Markízy a odvysielala Teleráno zaňho.

„A na dnes ešte jedna vec. To je ona, kolegyňa z Počasia Mirka Almásy. Volám jej, že zajtra nedám Teleráno, vzala ho za mňa, aj keď mala mať voľno. Ja len, že nič v živote nebude nikdy na 100 percent, ale pokiaľ človek podrží človeka, ostane ľudský a láskavý, miliónovo nám bude na tomto svete,“ dodal vďačný markizák.