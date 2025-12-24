Väzenia bude môcť tento rok na sviatky opustiť 208 odsúdených

BRATISLAVA - Mimoriadne voľno na opustenie ústavu alebo vychádzku mimo ústavu bude počas vianočného obdobia udelené 208 väzneným osobám. Najviac z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava. Na tých, ktorí strávia vianočné sviatky za múrmi väzníc, čaká program, ktorý spája tradície, duchovný rozmer i ľudskosť, ktoré budú počas celého sviatočného obdobia zabezpečovať príslušníci a zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Uviedla to hovorkyňa ZVJS Anna Bečková Ragasová.
Priblížila, že už v adventnom období sa jednotlivými ústavmi nesie atmosféra očakávania. V tvorivých dielňach vznikajú vlastnoručne vyrobené ozdoby, pohľadnice a drobné darčeky. „Stromčeky na oddieloch sa rozsvietia nielen svetielkami, ale aj pocitom spolupatričnosti. Väznené osoby sa zapájajú do besied o význame Vianoc, zamýšľajú sa a rozprávajú o tom, čo pre ne tieto sviatky znamenajú, a nachádzajú priestor na zamyslenie, ktoré je často hlbšie než kdekoľvek inde,“ ozrejmila Bečková Ragasová. Vianočné aktivity pomáhajú podľa hovorkyne niektorým prežiť sviatky pokojnejšie, iným, naopak, ešte viac pripomenú to, čo im chýba.
Štedrovečerná večera prispôsobená tradíciám
Štedrovečerná večera bude v ústavoch podávaná v čase približne od 15.30 do 18.00 h. Sviatočné stravovanie je aj počas vianočného obdobia prispôsobené náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám, ako aj individuálnemu zdravotnému stavu väznených osôb. Dodržiavanie pôstu a rozhodnutie o konzumácii mäsitých jedál zostáva na osobnom uvážení každej väznenej osoby. Jedálny lístok počas sviatočných dní je v jednotlivých ústavoch veľmi podobný a vychádza z tradičných vianočných jedál.
Štedrý deň sa vo väzniciach nesie v znamení pokoja, duchovného rozmeru a sviatočného režimu. Väznené osoby majú počas dňa viac priestoru na osobné voľno - sledovanie sviatočných televíznych programov, čítanie kníh z ústavnej knižnice, hranie spoločenských hier či počúvanie ústavného rozhlasu. Súčasťou programu sú slávnostné bohoslužby a sväté omše vrátane vigílie Narodenia Pána, prenosov polnočnej svätej omše a duchovných rozhovorov. Do viacerých ústavov je prinesené betlehemské svetlo, ktoré symbolicky vstupuje aj za múry väzníc.
Popoludnie plné aktivít a sviatočnej atmosféry
Popoludnie a podvečer patria štedrovečernému stolovaniu a spoločnému prežívaniu sviatočnej atmosféry. Program dopĺňajú vianočné kvízy, premietanie tematických filmov, počúvanie kolied, športové aktivity (napríklad stolný tenis, futbal, nohejbal) a v niektorých ústavoch aj tvorivé či gastronomické aktivity, ako je príprava tradičných vianočných jedál.
Prvý sviatok vianočný je v ústavoch venovaný najmä duchovnému prežívaniu a pokojnejšiemu tempu dňa. Väznené osoby majú možnosť zúčastniť sa na slávnostných bohoslužbách, svätých omšiach a katechézach, prípadne sledovať duchovné programy prostredníctvom rozhlasu alebo televízie. „Program je doplnený o vedomostné a spoločenské aktivity - vianočné kvízy, besedy o tradíciách a zvykoch, antistresové maľovanky, krížovky a osemsmerovky s vianočnou tematikou. Nechýbajú ani športové turnaje (šach, stolný tenis, biliard, dáma či karty) a sledovanie sviatočných filmov,“ spresnila hovorkyňa. V tento deň majú väznené osoby zároveň viac priestoru na kontakt s rodinou, či už formou telefonovania, korešpondencie alebo videonávštev, čo pre mnohých predstavuje najdôležitejšiu súčasť sviatkov.
Druhý sviatok vianočný sa nesie v znamení kombinácie duchovných, kultúrnych a pohybových aktivít. Väznené osoby sa môžu zúčastniť na bohoslužbách, rozhlasových sviatočných programoch a besedách, ktoré sú zamerané na domáce tradície, hodnoty rodiny a význam sviatkov. V ústavoch pokračujú športové a spoločenské turnaje vrátane stolného tenisu, šípok, šachu, kariet, nohejbalu či silových a kondičných cvičení. Program dopĺňajú premietania filmov, hudobné vystúpenia, koncerty záujmových krúžkov a tvorivé dielne, v ktorých si odsúdení pripravujú novoročné pozdravy alebo reflektujú sviatočné obdobie písomnou formou. K 17. decembru sa v ústavoch nachádza 8009 väznených osôb, z toho 6867 odsúdených a 1142 obvinených osôb. Cudzincov je aktuálne v ústavoch 305 a mladistvých 27.