Feši markizák má na Vianoce trpké spomienky: Našla ho pod stromčekom... Dostal VÝPRASK!

BRATISLAVA - Krátko pred Vianocami sme sa známych Slovákov pýtali na sviatočné historky, na ktoré nezabudnú. Jednou mimoriadne vtipnou nás prekvapil moderátor Vratko Sirági. Rovno na Štedrý deň sa mu podarilo slušne nahnevať maminu, ktorá mu to dala aj patrične "vyžrať"!

Každý, kto moderátora sleduje na sociálnych sieťach, vie, že so svojou maminou má mimoriadne vrúcny vzťah a urobil by pre ňu aj to posledné. Sympatická pani pôsobí ako čisté dobro, ide z nej úžasná energia, a tak niet divu, že Vratkovi fanúšikovia si ju absolútne zamilovali. Avšak, ako každá mama, aj táto usmievavá žienka sa občas dokáže rozčertiť.

A Vratkovi sa podarilo nasrdiť ju rovno počas Vianoce. „Pamätám si, že ako dieťa som patril k veľkým milovníkom vianočných salóniek. Jeden rok na Štedrý deň som sa ráno zobudil a dostal na ne chuť. Mamina ich strategicky umiestňovala na vrch stromčeka, aby som sa k nim nevedel dostať, ja som to však nevzdal,” vysvetľoval pre Topky.sk.

Vratko a jeho mamina sú perfektná dvojka! Zdroj: Archív V.S.

To, že sa v živote skrátka naozaj nikdy nevzdáva, sa mu však nakoniec vypomstilo. „Dodnes si pamätám, ako som jednu z nich pri výskoku chytil a spolu s ňou stiahol na zem aj celý náš vianočný stromček. Nezabudnem na maminin výraz, keď ráno vstala z postele a našla ma pri ležiacom stromčeku, na ktorom sa pri páde porozbíjala väčšina ozdôb, a ja so salónkou v ústach. Doteraz si pamätám ten výprask,” smeje sa dnes moderátor, ktorého vtedy zrejme na istý čas chuť na salónky úplne prešla. Alebo aj nie!

Zdroj: Archív V.S.