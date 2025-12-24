Po rozchode s Lobotkom ULOVILA o 12 rokov mladšieho: Lásku k známemu Slovákovi už netají!

BRATISLAVA - Ešte predtým, ako sa futbalista Stano Lobotka (31) dal dokopy s Danielou Nízlovou (39), chodil s celebritnou vizážistkou Zuzanou Šutjakovou (48). Písal sa vtedy rok 2018... No a zdá sa, že tmavovláska loví najmä v športových kruhoch. Opäť totiž randí so známym slovenským športovcom. Aha, svojou láskou sa už vôbec netají!
Známa celebritná vizážistka Zuzana Šutjaková na seba pred 7 rokmi upozornila vzťahom s úspešným slovenským futbalistom Stanislavom Lobotkom. To bolo ešte predtým, ako sa športovec dal dokopy so speváčkou z dua TWiiNS, Danielou Nízlovou, a splodili spolu dcérku Lindu. Od rozchodu dvojice sa veľmi o súkromnom živote make-up artistky nevedelo...
No aktuálne na seba opäť upozorňuje. V jej súkromí je nový muž a opäť ide o úspešného slovenského športovca. Reč je o niekdajšom kandidátovi na starostu bratislavskej Petržalky a kontroverznom tenistovi Martinovi Kližanovi. Ten sa začiatkom roka rozišiel s exmoderátorkou Kristínou Kormúthovou. Že dvojica tvorí pár, už týždne nasvedčovali malé náznaky. Vizážistka dokonca zverejnila fotku, na ktorej síce jej novému priateľovi nebolo vidno do tváre, no mnohí v ňom Martina spoznali.
No a dohadom je definitívny koniec. Najnovšie vizážistka zverejnila priamo Kližanovu fotku z tenisového kurtu a popis hovoril za všetko. „Môj bombardér,“ napísala k záberu. Je teda jasné, že dvojica tvorí zamilovanú dvojicu a neprekáža im ani väčší vekový rozdiel. Zuzana je totiž od Kližana o 12 rokov staršia. V láske však platí, že vek je len číslo.
