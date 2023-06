Sirági po Let’s Dance: NOVÝ DŽOB od Markízy... TOTO bude moderovať!

Donedávna nikto ani len netušil, aký tanečný talent sa skrýva v mladom moderátorovi. Vratko Sirági sa do markizáckej tanečnej šou dostal ako náhradník za speváčku Máriu Čírovú, ktorá, žiaľ, kvôli nepríjemnému zraneniu musela z projektu odísť. Vystriedal ju práve on a so svojou tanečnou partnerkou Annou Riebauerovou to dotiahol až na krásne tretie miesto.

Vratka široká verejnosť ešte pred tanečnou šou registrovala ako nenápadného, milého "rosničkára" z Telerána. No jeho kariéra sa po skončení Let's Dance posunula a dostal, dá sa povedať, lepší džob.

„Ja sa veľmi teším, že po Let's Dance prišla ponuka nastúpiť na miesto moderátora večerného počasia,“ prezradil Vratko pre Markízu. Televízni diváci ho tak budú vídať častejšie. Okrem večernej predpovede, kde sa bude striedať s Mirkou Almásy a Katarínou Kulovou, mu stále zostáva aj miesto v rannom Teleráne. Ako to Vratkovi pôjde vo večernom vysielaní, si môžete pozrieť už zajtra 3. júna na obrazovkách televízie Markíza.