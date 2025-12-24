DESIVÝ nález na pláži: Pár pri prechádzke objavil priesvitné telo bez hlavy! Ani odborníci netušia, ČO TO JE

VEĽKÁ BRITÁNIA – Návštevníkov obľúbenej pláže v anglickom Sussexe vydesil pohľad, na ktorý len tak nezabudnú. Na brehu sa objavilo zvláštne, priesvitne pôsobiace telo bez hlavy. Spočiatku si mysleli, že ide o tuleňa. Pravda však bola ešte mätúcejšia.
Na pláži v Hove, neďaleko Brightonu, narazil miestny obyvateľ Havva Mustafa spolu s partnerkou Yvonne na desivý nález počas obyčajnej prechádzky. Zvláštny objekt ležal vysoko na pláži, ďaleko od vody, čo ešte viac prehĺbilo otázniky okolo jeho pôvodu. „Najskôr sme si mysleli, že ide o tuleňa. Keď sme však prišli bližšie, všimli sme si štyri nohy a kopytá,“ opísal Havva pre miestne noviny The Argus, cituje magazín The Sun.
Telo nemá hlavu
Zmätenie ešte zosilnelo, keď si uvedomili, že telo nemá hlavu a jeho koža mala zvláštny perleťový lesk. „Vyzeralo to priam duchovito, akoby bolo osvetlené zvnútra. Nebola tam žiadna vlna, čo bolo ešte čudnejšie, ak to mala byť ovca,“ dodal. Dvojica sa snažila pochopiť, ako sa mohlo hospodárske zviera dostať do mora a následne skončiť na pláži. „Začali sme si vytvárať rôzne teórie, ako by sa ovca mohla utopiť a dostať až sem,“ priznal Havva.
Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví?
Ani odborníci si nie sú istí
Na pomoc s identifikáciou bol prizvaný aj Sussex Wildlife Trust. Ani odborníci si však neboli úplne istí. Podľa ich vyjadrenia bolo telo vo vode dlhší čas, čo výrazne sťažilo presné určenie druhu. „Je to veľmi náročné, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ide o ovcu,“ uviedol hovorca organizácie.
Podivné nálezy na britských plážach pritom nie sú až také výnimočné. Len v septembri šokoval návštevníkov pláže v Pembrey vo Walese obrovský, približne 70-metrový morský tvor. Odborníci neskôr potvrdili, že išlo o mimoriadne veľkého vráskavca myšoka – druhú najväčšiu veľrybu na svete. Išlo len o štvrtý zaznamenaný prípad, keď sa tento druh v tomto storočí objavil na waleskom pobreží. More tak aj naďalej vydáva tajomstvá, ktoré dokážu poriadne zamraziť.