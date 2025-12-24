Indická raketa láme rekordy: Najťažší satelit vynesený do vesmíru

NAÍ DILLÍ - Indická vesmírna agentúra v stredu vypustila do vesmíru svoj doteraz najťažší náklad, keď raketa LVM3-M6 po úspešnom štarte vyniesla na nízku obežnú dráhu Zeme komunikačný satelit AST SpaceMobile vyrobený v USA. Informuje o tom agentúra AFP.
Najťažší náklad Indie
Indická organizácia pre výskum vesmíru (ISRO) uviedla, že ide o „najťažší náklad, aký bol vypustený z indickej pôdy“. Satelit s hmotnosťou 6100 kilogramov vyniesla upravená verzia rakety, ktorú ISRO plánuje použiť pre svoje budúce vesmírne misie.
Premiér Narendra Módí povedal, že štart predstavuje „hrdý míľnik na indickej vesmírnej ceste“. India sa snaží získať väčší podiel na prosperujúcom komerčnom satelitnom biznise, keďže telekomunikačné a ďalšie spoločnosti hľadajú rozšírené možnosti ako sa presadiť v konkurenčnom prostredí.
Predchádzajúci úspech
Začiatkom tohto roka vypustila ISRO komunikačný satelit CMS-03 s hmotnosťou 4410 kilogramov pomocou vylepšenej verzie rakety, ktorú použila na vyslanie bezpilotného modulu na Mesiac v auguste 2023.
Úspech je povzbudením pre ambiciózny nízkonákladový vesmírny program Indie, ktorý konkuruje vesmírnym etablovaným mocnostiam za oveľa nižšiu cenu. ISRO plánuje bezpilotnú orbitálnu misiu ešte pred svojím prvým letom s ľudskou posádkou do vesmíru v roku 2027. Premiér Módí tiež oznámil plány vyslať indického astronauta na Mesiac do roku 2040.