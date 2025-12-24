Najvyšší súd USA nepovolil Trumpovi nasadiť gardistov do Chicaga

WASHINGTON - Najvyšší súd USA v utorok odmietol povoliť prezidentovi Donaldovi Trumpovi nasadiť príslušníkov Národnej gardy do oblasti mesta Chicago. Rozhodnutím aspoň nateraz ponechal v platnosti verdikt súdu nižšej inštancie, ktorý zakazuje vyslanie gardistov. Informuje o tom agentúra AP.
Trump žiadal zrušenie verdiktu súdu
Administratíva republikánskeho prezidenta žiadala o zrušenie verdiktu federálnej sudkyne April Perryovej, ktorá nasadenie Národnej gardy do demokratmi ovládaného mesta v štáte Illinois zablokovala predbežným opatrením vydaným ešte v októbri na podnet štátnych a miestnych predstaviteľov.
Sudcovia najvyššieho súdu na rozhodnutie o zamietnutí žiadosti potrebovali viac než dva mesiace. Nie je konečné, ale mohlo by podľa agentúry AP ovplyvniť ďalšie súdne spory, ktoré spochybňujú pokusy Trumpa nasadiť armádu v ďalších mestách pod vedením predstaviteľov Demokratickej strany. Pre šéfa Bieleho domu ide podľa AP o zriedkavú prehru pred najvyšším súdom, ktorý Trumpovi od jeho januárového nástupu do úradu viackrát vyhovel pri odvolaniach.
Sudkyňa Perryová kritizuje nedostatok dôkazov
Perryová, ktorú vymenoval ešte demokratický prezident Joe Biden, v zdôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že nemala k dispozícii žiadne dôveryhodné dôkazy podporujúce Trumpovo tvrdenie, že v štáte Illinois hrozí „povstanie“. Nasadenie gardistov by podľa nej mohlo viesť k občianskym nepokojom a iba by prilialo olej do ohňa, ktorý Trumpova administratíva rozdúchala svojimi opatreniami proti nelegálnej migrácii.
Chicago, tretie najväčšie mesto v USA, americký prezident opakovane opísal ako miesto násilia, bezprávia a kriminality. Vysokou mierou kriminality a protestmi proti zásahom imigračného úradu odôvodnil aj nasadenie Národnej gardy v Los Angeles a Washingtone, v ktorom zostáva asi 2200 gardistov. Jednotky vyslal aj do Memphisu či Portlandu.