Tajomstvo, o ktorom sa muselo mlčať: Falošná autorka Popolušky!

PRAHA - Takmer štyri desaťročia pripravovala filmy, seriály a inscenácie Československej televízie, no dlho bola podpisovaná pod jednu z najikonickejších rozprávok vôbec – Tri oriešky pre Popolušku. Bohumila Zelenková (88) však priznala, že to bola len zásterka!
V skutočnosti scenár k legendárnej Popoluške nanapísala Zelenková, ale dramatik František Pavlíček (†80), ktorý bol u vtedajších mocných v nemilosti. „Nebola to len formálna záležitosť. Musela som sa správať ako skutočná autorka, chodiť na schvaľovacie komisie, reagovať na pripomienky a jazdiť na premiéry. Musím povedať, že som bola celkom dobrá herečka! A najmä si vážim toho, že sa to vtedy neprezradilo,“ zaspomínala si pre český denník Aha! Zelenkov, ktorá napísala scenár napríklad k rozprávke Ako sa budia pricezné.
Ako dodáva, podmienkou bola absolútna mlčanlivosť. „Vedelo o tom len pár ľudí – Ota Hofman (vtedajší dramaturg skupiny filomv pre deti a mládež na Barrandove, pozn. red.) s manželkou, môj manžel Otto Zelenka a dramaturgička Marcela Pittermannová, s ktorou sme tú ‘hru’ hrali, hoci sme o tom spolu nikdy otvorene nehovorili,“ prezrádza legenda československej dramaturgie.
Hoci sa neskôr tváril, že to vedel aj režisér Václav Vorlíček (†88), podľa Zelenkovej to tak nebolo. „Ota Hofman ho varoval, aby po pravom autorstve nepátral, pretože bol členom výboru KSČ. Vorlíček bol majstrom svojho remesla a jeho práce som si veľmi vážila, hoci sme mali neskôr drobné nezhody. Jeho podiel na úspechu Popolušky je však nepopierateľný,“ zdôrazňuje Zelenková.
S Františkom Pavlíčkom, ktorý po roku 1968 patril medzi zakázaných autorov, bola počas nakrúcania v kontakte. „Premýšľala som, aké to pre neho musí byť, keď vidí ten úspech a ja zaň zbieram slávu. Po rokoch som sa ho na to raz opýtala a on mi odpovedal, že pre neho je najdôležitejšie, že tá rozprávka je krásna a že mohol tvoriť. To je znak skutočného tvorcu,“ dodáva dramaturgička, ktorá až do zmeny režimu inkasovala honoráre a tantiémy za Pavlíčka. Tie mu, samozrejme, poctivo odovzdávala.
