Kruté podmienky pre filmovú hviezdu: Dva potraty... Tehotenstvo mala zakázané!

HOLLYWOOD - Kráska filmového plátna bola trikrát vydatá. Posledným manželom Avy Gardner bol Frank Sinatra, no hoci bol vraj láskou jej života, manželstvo trvalo len 6 rokov. Počas neho dvakrát otehotnela, no kvôli krutým podmienkam zmluvy si dieťa nechať nemohla.

Ava Gardner sa narodila 24. decembra 1922. Sama nad kariérou herečky zrejme ani neuvažovala, ale raz ju nafotil švagor a keďže sa mu fotky páčili, vystavil si ich vo výklade. Všimol si ich vyhľadávač talentov pre MGM a nadhodil, že by fotografie malo vidieť filmové štúdio.

Zdroj: ARTE France

A tak sa Ava dostala na konkurz. „Nevie spievať, nevie hrať, nevie rozprávať, je strašná!” napísal v telegrame šéf štúdia, ktorý narážal aj na jej výrazný prízvuk. Napriek tomu zmluvu dostala, no spočiatku jej ponúkali iba malé úlohy.

Ale potom si vyslúžila pozornosť kritikov vo filme The Killers. A o pár rokov neskôr bola nominovaná na Oscara za snímku Mogambo, kde sa objavila po boku Grace Kelly. Neskôr ešte získala viaceré nominácie na filmové roly za výkon v The Night of the Iquana.

Zdroj: ARTE France

Už počas 50. rokov sa jej tak podarilo dostať medzi hereckú špičku a jednu z hviezd vtedajšej doby. Vo filmovej kariére pokračovala ešte ďalšie tri dekády. V roku 1999 získala v rebríčku Amerického filmového inštitútu 25. priečku medzi najväčšími ženskými legendami z obrazoviek.

V súkromí bola Ava trikrát vydatá. Prvé manželstvá boli veľmi krátke, trvali len okolo roka. Tretím manželom herečky bol spevák Frank Sinatra, boli zobratí od roku 1951 do roku 1957. Spevák kvôli nej opustil svoju manželku Nancy a ona sa neskôr v autobiografii zverila, že bol láskou jej života.

Zdroj: Allied Artists Pictures

Počas tohto manželstva Ava dvakrát otehotnela, no podstúpila potrat. „MGM malo všetky možné klauzuly s hrozbou pokuty ohľadom tehotenstva ich hviezd,” prezradila vo svojej autobiografii, ktorá vyšla 8 mesiacov po jej smrti. Napriek tomu, že so Sinatrom to nevyšlo a mala potom ešte ďalšie vzťahy, zostali celoživotnými kamarátmi.

Keď ku koncu života potrebovala Ava liečbu, ponúkol sa, že zaplatí za špecialistu v USA aj náklady za súkromný let. Ava Gardner zomrela 25. januára 1990 vo veku 67 rokov.