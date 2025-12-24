Riaditeľka materskej školy nezvládla riadenie: Hlásia 8 obetí, auto plné malých detí skončilo v jazere!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PEKING - Osem ľudí vrátane niekoľkých detí zahynulo, keď riaditeľka materskej školy stratila kontrolu nad SUV a auto sa zrútilo do jazera v juhovýchodnej Číne. Informuje o tom agentúra AFP.
Incident sa stal v utorok popoludní vo vidieckej oblasti asi 480 kilometrov západne od Šanghaja. Sedemmiestne SUV sa zvyčajne používalo na prepravu detí zo súkromnej materskej školy v tejto oblasti, uvádza sa v správe. Úsek cesty bol pravdepodobne klzký v dôsledku nedávnych dažďov.
Vo vozidle boli deti z materskej školy
„V čase nehody bolo vo vozidle niekoľko detí z materskej školy,“ uvádza sa vo vyhlásení. Vodička bola identifikovaná ako 49-ročná žena s priezviskom Luo. Vyhlásenie neposkytlo žiadne informácie o ďalších obetiach, ale uviedlo, že vyšetrovanie príčin nehody pokračuje.