OBROVSKÁ pocta pre slovenského moderátora: Stretnutie so svetovou MEGA hviezdou… Týmto ju DOJAL K SLZÁM!

Už pred niekoľkými týždňami Vratko avizoval, že ho čaká cesta za veľkú mláku, kde sa mal zúčastniť koncertu hviezdnej speváčky Shanie Twain. A tak si moderátor zbalil kufre, bookol letenku a vydal sa za jedným z ďalších nezabudnuteľných dobrodružstiev. Keď konečne dorazil na veľkolepú šou, svojim fanúšikom na Instagrame všetko starostlivo dokumentoval.

Vratko sa dostal k lukratívnymi miestam úplne vpredu, a tak mal svoju obľúbenú interpretku po celý čas na dosah. Miestami sa zdalo, že sympatický moderátor ani nedýcha a pri jednej z piesní neskrýval slzy v očiach. Veľké prekvapenie prišlo v momente, kedy si ho spoločne s niekoľkými ďalšími divákmi Shania vybrala, aby bol súčasťou jednej časti vystúpenia rovno po jej boku na pódiu. A to ani zďaleka nebolo všetko.

Najväčší šok zažil dojatý Vratko tesne po skončení koncertu. Namierila si to k nemu manažérka speváčky, ktorá ho svojimi slovami takpovediac posadila na zadok. „Vratko, sme radi, že si si túto šou užil, veríme, že to bol pre teba pekný zážitok. Rada by som ti ale ešte niečo povedala. Pre teba sa tento večer ešte neskončil, ako jediný z koncertu sa dnes so Shaniou stretneš aj osobne,” prekvapila ho.

Všetko ostatné už prebehlo rýchlosťou blesku. „Vezmi si veci, odlož telefón, teraz ťa vezmem za ňou do zákulisia. Budete mať približne päť minút, len ty a ona, môžeš jej povedať, čo len chceš. Na záver vám ešte náš fotograf urobí spoločnú fotku ako pamiatku na vaše stretnutie," oznámila mu, no a Vratko neváhal ani sekundu. Onedlho už stál pred samotnou speváčkou, ktorá ho absolútne dostala a ak by ste očakávali nejaký odstup či hviezdne maniere, ste na omyle.

„Žiadne maniere, žiadne pozlátko, len ľudskosť a pokora. To ku mne dokráčalo 5,5 minúty po koncerte v zákulisí,” opísal Vratko interpretku, ktorá ho absolútne očarila svojou "obyčajnou" ľudskosťou. Hovorí, že hoci on sám nemá úplne dokonalú angličtinu, na to, čo jej povie, bol pripravený. „Teší ma Shania, som Vratko, rád ťa spoznávam. Neviem veľmi dobre po anglicky, no rád by som ti povedal, že tvoja hudba mi vždy pomohla vo chvíľach, keď mi v živote do smiechu nebolo a dodnes som šťastný vždy, keď počúvam tvoje skladby. Robíš to skvele, ďakujem ti za to, je to pre mňa neuveriteľný zážitok,” prihovoril sa jej.

A svetovú hviezdu svojou úprimnosťou a pokorou absolútne dostal. „Neviem vám opísať ten pocit, len si jednoducho predstavte, že vedľa vás stojí svetová hviezda, po vašich slovách vás chytí za ruku a vy vidíte, ako jej idú slzy z očí a vám tiež,” opísal moderátor, ktorému vraj dojatá Shania poďakovala za to, čo jej povedal a to, že ju rozplakal, vraj dokonca prekvapilo i jej manažérku. Wau, tak tomu sa povie zážitok na celý život!