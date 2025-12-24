Nová štúdia vyvoláva otázky: Po BOOSTER dávke proti COVIDU môže vzrásť riziko VÁŽNEHO vírusového ochorenia!

AMSTERDAM - Vedci prišli s novými zisteniami, ktoré vyvolali otázniky okolo posilňovacích dávok proti covidu. Nová rozsiahla štúdia naznačuje, že po boosteri môže u niektorých ľudí krátkodobo vzrásť riziko pásového oparu – ochorenia, ktoré je spájané aj s vyšším rizikom demencie.
Vedci z Univerzity v Groningene v Holandsku analyzovali zdravotné záznamy viac než dvoch miliónov ľudí vo veku nad 12 rokov, ktorí dostali aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Výsledky ukazujú, že riziko pásového oparu sa v priebehu 28 dní po očkovaní mierne zvyšuje.
Celkové riziko narástlo o sedem percent, no po tretej – posilňovacej – dávke mRNA vakcíny už išlo o 21-percentný nárast. Pásový opar je bolestivé vírusové ochorenie spôsobené vírusom varicella-zoster, ktorý v tele prežíva od detstva po prekonaní ovčích kiahní.
Ďalšie znepokojivé zistenia
Výskumníci zároveň upozorňujú na ďalšie znepokojivé zistenia, informuje na svojom webe Daily Mail. Samostatné štúdie ukázali, že dospelí nad 50 rokov hospitalizovaní s pásovým oparom mali až sedemnásobne vyššie riziko vzniku demencie. Najohrozenejšou skupinou boli ľudia vo veku 50 až 65 rokov, teda mladší, než je typický vek pacientov s demenciou.
Zaujímavé rozdiely sa objavili aj medzi typmi vakcín. U mužov bol zaznamenaný až 38-percentný nárast rizika pásového oparu po vektorových vakcínach, ako sú AstraZeneca či Johnson & Johnson. Pri mRNA vakcínach (Pfizer/BioNTech, Moderna) sa riziko zvýšilo najmä po booster dávke. Vedci vysvetľujú, že vakcinácia môže dočasne oslabiť niektoré imunitné bunky, najmä lymfocyty a T-bunky, ktoré majú pod kontrolou vírusy „spiace“ v tele. To môže umožniť, aby sa vírus pásového oparu opäť aktivoval.
Varovanie pri vakcínach proti covidu
Zároveň však zdôrazňujú, že štúdia nedokazuje priamu príčinnú súvislosť medzi očkovaním a vznikom pásového oparu. Ide podľa nich o malé, krátkodobé riziko, ktoré sa týka len niektorých skupín ľudí a väčšina prípadov si nevyžaduje hospitalizáciu. Zaujímavosťou je, že v Hongkongu zaznamenali prudký nárast hospitalizácií s pásovým oparom krátko po očkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech, zatiaľ čo americké štúdie podobný trend nepotvrdili a nezistili vyššie riziko v porovnaní s očkovaním proti chrípke.
Štúdia bola publikovaná 11. decembra v odbornom časopise Drug Safety a prichádza v čase, keď sa podľa zahraničných médií americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) údajne zaoberá možnosťou zaradenia tzv. „black box“ varovania k vakcínam proti covidu – ide o najvážnejší typ upozornenia na možné vedľajšie účinky.