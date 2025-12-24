TOP 10 vianočných pesničiek: Ktorá je vaša NAJ? Hlasujte!

Violin On Music Books Close-up (Zdroj: Youtube)
LOS ANGELES - Vianoce si bez hudby ani nevieme predstaviť. Ktoré pesničky vám okamžite navodia sviatočnú náladu a bez ktorých by Vianoce neboli ono? Vybrali sme TOP 10 najobľúbenejších vianočných hitov – teraz je rad na vás. Hlasujte a rozhodnite, ktorá pesnička je tá NAJ!
1. All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
2. Last Christmas – Wham!
3. Jingle Bell Rock – Bobby Helms
4. White Christmas – Bing Crosby
5. Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee