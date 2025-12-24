Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

Nočný výbuch v Moskve: Dvaja policajti zahynuli pri zásahu

Južnú Moskvu údajne otriasla nová explózia na presnom mieste, kde bol začiatkom tohto týždňa zabitý ruský generálporučík Fanil Sarvarov. AKTUALIZOVANÉ
Južnú Moskvu údajne otriasla nová explózia na presnom mieste, kde bol začiatkom tohto týždňa zabitý ruský generálporučík Fanil Sarvarov. (Zdroj: X/MarioNawfal)
TASR

MOSKVA - Na rovnakej ulici v južnej časti Moskvy, kde začiatkom tohto týždňa zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, bolo v noci na stredu počuť niekoľko výbuchov, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá. Ruský Vyšetrovací výbor potvrdil, že došlo k „incidentu“, pri ktorom sa zranili dvaja dopravní policajti. Píše o tom agentúra AFP.

Aktualizované 8:30 Dvaja policajti zahynuli pri nočnom výbuchu v Moskve pri pokuse zastaviť podozrivú osobu, uviedol v stredu vo vyhlásení ruský vyšetrovací výbor. Píše o tom AFP. „Výbušné zariadenie sa aktivovalo“, keď sa policajti priblížili k podozrivému v blízkosti ich služobného vozidla, uvádza sa vo vyhlásení výboru, ktorý vyšetruje závažné trestné činy. V skoršom vyhlásení na Telegrame sa uvádza, že vyšetrovatelia obhliadajú miesto činu a robia forenznú analýzu vrátane „lekárskych a výbušných vyšetrení“.

Sarvarov, ktorý viedol oddelenie operačného výcviku generálneho štábu ruskej armády, prišiel o život v pondelok na následky zranení, ktoré utrpel pri výbuchu bomby nastraženej v aute. Ruské úrady sa v tejto súvislosti zaoberajú aj možnou účasťou ukrajinských tajných služieb.

Neďaleko miesta predpokladaného atentátu na generála sa v stredu zranili najmenej dvaja policajti pri výbuchoch, ku ktorým došlo v blízkosti policajnej stanice, uviedli podľa Reuters kanály Baza a Shot. Podľa svedkov, na ktorých sa odvolali, explodovalo vozidlo.

Oblasť bola podľa záberov vysielaných v ruskej televízii uzatvorená a na mieste zasahovala početná policajná jednotka, napísala agentúra AFP. Svedkovia citovaní televíziou tvrdili, že začuli výbuch, ktorý nastal asi o 01.30 h miestneho času (23.30 h SEČ). Vyšetrovací výbor vo vyhlásení uviedol, že v súvislosti s „incidentom“ v Moskve bolo spustené trestné stíhanie. Odborníci teraz skúmajú miesto činu s cieľom zistiť, či sa tam nachádzali výbušniny.

