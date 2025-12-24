Nemecko zasahuje: Zadržali muža podozrivého z verbovania Islamského štátu

BERLÍN - Polícia v južnom Nemecku zadržala predpokladaného prívrženca teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v utorok polícia v bavorskom regióne Dolné Fransko a mníchovská prokuratúra, píše agentúra DPA.
Úrady uviedli, že 20-ročného muža so sýrskym a nemeckým občianstvom podozrievajú z verbovania členov alebo prívržencov IS v zahraničí. Neexistujú žiadne náznaky, že by podozrivý plánoval nejaký útok alebo predstavoval inú špecifickú hrozbu. Polícia ho zadržala ešte vo štvrtok v bavorskom meste Kitzingen, v piatok ho vzali do väzby.
Po rozsiahlom vyšetrovaní sa potvrdili podozrenia, že tento muž aktívne verboval členov a podporovateľov IS prostredníctvom četovacích aplikácií. Podozrivý je tiež z toho, že vyzýval ľudí, aby zložili prísahu vernosti IS.