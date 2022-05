Stará Plačková je späť: Na web zavesila úplne NAHÉ FOTO… V 7. mesiaci tehotenstva!

Zuzana Strausz Plačková sa na svoje vytúžené bábätko už veľmi teší. No aj samotné tehotenstvo si veľmi užíva - svoje bruško miluje a hrdo ho vystavuje na obdiv. Najnovšie na Instagrame zverejnila fotku ako za starých čias. Veď azda každý má ešte čerstvej v pamäti jej odvážnejšiu prezentáciu a fotenie aktov.

V posledných rokoch sa z nej však stala predovšetkým podnikateľka a takéto vystupovanie dala úplne bokom. Aktuálne však urobila výnimku a svoje krivky v 7. mesiaci tehotenstva zvečnila na svojom profile v Evinom rúchu. „A čo, dlho som holatá nikde nebola. Ale keď mne sa to bruško tak hodí,“ napísala k záberu a dodala, že svoje nové telo miluje.

„Ja stále nechápem, ako to príroda zariadila, aby žena vynosila v sebe dieťa... Normálne ma to tehotenstvo fascinuje, ako sa dokáže zmeniť ženské telo a ako to celé proste funguje... Úplne som tým očarená a milujem moje telo, ako to krásne zvláda celé,“ vyznala sa budúca mamička.