Plačkovej ŠOKujúce plány po narodení dieťaťa: TOTO sú jej slová spred 10 rokov… Zuzana, naozaj to urobíš?!

BRATISLAVA - Naplní svoje slová?! Zuzana Strausz Plačková (30) sa vo februári pochválila verejnosti, že pod srdcom nosí svoje prvé vytúžené dieťatko. Narodiť by sa malo už o dva mesiace... No a potom má tmavovláska šokujúce plány. Teda aspoň tak sa vyjadrila v rozhovore pred 10 rokmi. Ak ich naplní, už nebude taká, ako ju poznáme!

VIDEO: Archívny rozhovor so Zuzanou Plačkovou z roku 2012

Zo Zuzany Strausz Plačkovej a jej manžela Reného Strausza sa už čoskoro stanú rodičia. Brunetka pod srdcom nosí ich prvé spoločné dieťatko a na úlohu mamičky sa už veľmi teší. No a potom... Keď sme s ňou pred desiatimi rokmi robili rozhovor, prezradila nám svoje šokujúce plány po narodení bábätka. A ak ich naplní, rozhodne tým vyrazí dych.

Chce sa totiž zbaviť svojej najvýraznejšej črty - veľkých pŕs. „Silikóny budem mať možno 10 rokov, potom by som už chcela dieťa a rodinu. V tom prípade by som urobila možno to, čo by nikto nečakal. Dala by som si prsia zmenšiť na jednotky,“ prekvapila v roku 2012 v rozhovore pre Topky.sk. V tom čase sa práve chystala na ďalšiu operáciu svojho poprsia, mienila mať najväčšie v Česko-Slovensku.

Vnady mali byť jej cestou, ako sa stať slávnou a bohatou. Dokonca si určila aj časový horizont, v ktorom to chcela dosiahnuť. A to sa jej podarilo. „Za tých 10 rokov sa chcem vypracovať a urobiť zo seba niečo, aby som potom tie prsia už nepotrebovala,“ zneli jej slová spred 10 rokov. Nechajme sa teda prekvapiť, či sa Zuzana svoje slová z roku 2012 rozhodne naplniť... A čo hovorila 20-ročná Plačková ďalej? To si môžete pozrieť vo videu vyššie!