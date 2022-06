Influencera (†29) oplakávajú tisíce ľudí: Zomrel so svojím psom dva dni pred splnením svojho sna

Dvadsaťdeväťročný Jesse zahynul minulý pondelok spolu so svojím psom, keď sa ich auto zrazilo s oprotiidúcim fordom, ktorý riadila 62-ročná Eileen Hussová. Tú previezli so zraneniami do nemocnice.

Koz precestoval 83 700 kilometrov naprieč sedemnástimi krajinami v malom volkswagene so svojím domácim miláčikom, odkedy sa prvýkrát vydal na cestu v roku 2017. Cesta, ktorá sa mala skončiť na Aljaške, bola v roku 2020 spomalená v dôsledku pandémie koronavírusu a cezhraničných obmedzení. Mladík bol nútený vrátiť sa do Brazílie, ale v januári tohto roku opäť pokračoval v ceste. "Mexiko sme opustili v septembri 2020 s myšlienkou, že v Brazílii zostaneme len štyri mesiace s nádejou, že sa opäť otvoria hranice medzi Mexikom a USA. Ale mesiace ubiehali a žiadne správy o tom, že sa to stane, mesiac po mesiaci očakávanie klesalo a sen o dokončení jazdy s Beetle sa vytrácal," povedal pred časom Brazílčan.

Na Instagrame pravidelne zdieľal zábery zo svojej expedície. Jeho profil sledovalo 1,2 milióna ľudí. "Množstvo fotografií, ktoré si zavesím na stenu môjho vidieckeho domu, keď budem mať 80 rokov, aby som si pamätal každý okamih po tvojom boku, priateľu!" napísal napríklad v príspevku, ktorý zachytáva jeho a Shurasteyho pri Lincolnovom pamätníku začiatkom apríla. Cestovateľ zverejnil svoj posledný príspevok len štyri dni pred smrťou. Na fotke stojí pred mostom Golden Gate v San Franciscu.

"Posledný obrázok... Posledný príspevok, posledný výlet! Najlepší výlet práve prebieha. Dúfam, že Ježiš Kristus ťa na tejto poslednej ceste privíta s otvorenou náručou," napísal jeden z užívateľov. "Zomrel ako hrdina, ktorý žil svoj najväčší sen. Svet cestovateľov stratil veľkú inšpiráciu. Posielam veľa lásky celej rodine," uviedol ďalší.