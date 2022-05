Mária Čírová skončila v slzách: Odlúčenie od syna... Ako sa s tým vysporiadala?

Medzi nimi aj to, prečo si na koncert vybrala práve pieseň Ulica a čo v nej evokuje. „Napadá mi cesta autobusom z Dolných Lovčíc do Trnavy, z dedinky, odkiaľ pochádzam, do školy každé ráno. To podľa mňa v rádiu nemohlo byť, že by rádio bolo bez nejakej pesničky Elánu. Spomienky na to detstvo... Tam ma to úplne ťahá. Keď aj dnes budem spievať „Ulica je krásny dom, vstúpme doň“, tak ja budem vlastne nastupovať do toho autobusu celá šťastná,” prezradila nám speváčka.

„Veľmi sa teším, že môžem byť takou malou ozdôbkou tohto večera a verím že to krásne zapadne do seba, aj pesnička, aj šaty, aj všetko dokopy,” prezradila nám, keď nás zaujímalo, ako vnímala pozvanie na túto výnimočnú udalosť. Mária na pódiu doslova zažiarila, a to nielen vďaka ligotavému outfitu, ale aj jej neupierateľnému talentu a charizme. Jánovi Balážovi k 70. narodeninám zapriala hlavne veľa elánu, zdravia a radosti z maličkostí.

Počas rozhovoru prišlo aj na tému materstva, konkrétne sme sa pýtali na jej najstaršieho, 13-ročného syna Huga. Ten totiž nedávno vyšiel spod Máriiných ochranných krídel a prvýkrát odišiel na dlhší čas z domu do zahraničia. Konkrétne na Maltu, kde absolvoval niekoľkodňový študijný pobyt. Počas rozhovoru sa nám Mária zdôverila, že sa neubránila slzám a odchod svojho syna Huga do zahraničia niesla ťažko. „Nechápem, kedy sa to celé zomlelo, že mi takto vyrástol. Tak sa psychicky pripravujem aj na taký možno že väčší odchod,” prezradila trojnásobná mamička.

Napriek všetkému tlaku, ktorý je na speváčku vyvíjaný z každej strany, rolu matky a úspešnej muzikantky zvláda perfektne a ako sme sa na vlastné oči presvedčili vyzerá stále sexi. Vždy sa snaží byť pozitívne naladená a pre Topky.sk prezradila viac o tom, ako zvládala Hugov odchod, porozprávala nám o svojej novej vášni, ktorej by sa rada profesionálne venovala, a takisto nám vyzradila svoje životné krédo To všetko a ešte viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie!

