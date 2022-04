Desivé prognózy o blízkej smrti: Náhla zmena v stave slovenského herca s rakovinou!

Na začiatku boli doslova desivé slová. „Pozrite sa, s vašou diagnózou je životnosť 12 až 36 mesiacov,” povedala Marcelovi Nemcovi úprimne lekárka.

On sa však rozhodol neupadať do depresií, dokonca žartoval, že keď si najnovšie niečo kúpi, bude to mať rovno s doživotnou zárukou. Dnes sa však ukazuje, že optimizmus by v jeho prípade naozaj mohol byť na mieste.

Herec má za sebou prvé kolo chemoterapií, v ktorom dostal šesť dávok. Práve včera absolvoval tú poslednú. A fanúšikom poslal odkaz plný nádeje. „Treba povedať, že ja sa cítim fakt vynikajúco, stále lepšie a lepšie, pribral som, začali mi rásť vlasy. Všetko smeruje k tomu, že sa blížim k titulke: Zázrak, vyliečil sa! Nechcem predbiehať udalosti, ale... Mne je fajn,” povedal vo videu.

Teraz ho čaká mesačná prestávka a potom pôjde na vyšetrenie, ktoré ukáže, ako liečba postupuje. Veríme, že aj lekárske výsledky ukážu, že herca sa viac už desivé prognózy netýkajú.