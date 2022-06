Slovenský herec po chemoterapiách: NUTNÁ druhá OPERÁCIA... Prvé ubolené zábery po zákroku!

BRATISLAVA - Herec Marcel Nemec musel pred minuloročnými vianočnými sviatkami podstúpiť operáciu čriev. Následne začal do nemocnice dochádzať na chemoterapie. No hoci sa cítil postupom času lepšie, bol nutný aj ďalší zákrok.

Marcela Nemca v decembri trápili bolesti v oblasti brucha. Po vyšetreniach sa ukázalo, že musí okamžite absolvovať operáciu. „Pán primár povedal, že tam boli nejaké predmety, ktoré tam byť nemali. Vybrali mi kus hrubého čreva, kus tenkého a slepé črevo,“ povedal umelec po zákroku pre Nový čas.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram MN

Od januára začal dochádzať na chemoterapie. A už počas "prvého kola" sa svojim fanúšikom zveril, že sa začína cítiť lepšie. Začali mu rásť vlasy, dokonca trošku aj pribral. Následne sa po ukončení prvej série chemoterapií podrobil vyšetreniu, ktoré malo ukázať, ako reálne liečba zabrala.

Výsledky boli pre neho povzbudivé a ešte zvýšili optimizmus, ktorý Marcel bežne okolo seba šíri. Lenže lekárka ho hneď zarazila. „Aby sme si uvedomili, toto ešte nie je koniec, tá vaša choroba sa vlastne nedá vyliečiť, takže nebuďte prekvapený, keď sa ešte znova vráti,” uviedla ho do krutej reality.

A krátko nato sa ukázalo, že Nemec potrebuje ďalšiu operáciu. V stredu ráno o 7. hodine opäť nastúpil do nemocnice. „Ja sa teším, teším sa, že si oddýchnem, že sa vyspím, teším sa, že urobím ďalší veľký krok vpred,” oznámil svojim fanúšikom na sieti Instagram.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram MN

Nových správ sa však dočkali až vo štvrtok tesne pred obedom. „Včera ma operovali. Zvládol som to, aj oni to zvládli. Všetko ma bolí, všetko ma bolí, au. Moji milí, nie je to sranda,” prehovoril zjavne ubolený herec v krátkom videu, ktoré zverejnil.

Napriek tomu však už myslí na svoju milovanú prácu, ktorá ho čaká len o pár dní. „Ale 23. júna to dám, nie?” verí optimisticky. V ten deň ho čaká zájazdové predstavenie s divadlom v Novom Meste nad Váhom. Marcelovi držíme palce, aby bolesti čo najskôr prešli a aby liečba naozaj zabrala.