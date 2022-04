Takéto telo už nemá: Markizácka kráska sa rozjedla... FOTO Za krátky čas PRIBRALA vyše 12 kilogramov!

To, že "ostrovania" trávili celé mesiace len na malých kôpkach ryže a kokose či rybkách, sa na nich viditeľne podpísalo. A nepomohli im ani občasné odmeny. Napríklad Vladimír "Vláďa" Čapek dal počas života v divočine dole rovných 10 kilogramov. 4 z toho strategicky nabral ešte pred štartom Survivora. „Pred odletom som nabral z 80 na 84. Verím, že váha navyše mi na ostrove veľmi pomohla,” vyjadril sa na svojom Instagrame.

Xénia Gregušová však do Dominikánskej išla v perfektnej forme a nezdalo sa, že by sa dopredu vypapkala. V čase, keď odlietala, vraj mala 56 kilogramov. „Tam som mohla schudnúť na nejakých 49 – 50kg,” uviedla a napokon prezradila aj to, koľko teraz váži. „Teraz tým, ako som sa rozpapala, mám 62,5,” priznala farbu pôvabná blondínka. Síce sa viditeľne zaguľatila, no zároveň vyzerá omnoho zdravšie, než na fotkách z posledných epizód Survivoru.

Aktuálne si vraj "naordinovala" diétu, ktorá však údajne nefunguje podľa jej predstáv, ba dokonca vyhlásila, že má veľkú hlavu. A tak sa rozhodla pre radikálny krok. Čo vymyslela, uvidíte vo videu vyššie!

