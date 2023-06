Absolútna BEZMOCNOSŤ krásky z Markízy: Túto CHYBU už viac nespraví!

Víťazka dvanástej série reality šou Farma a účastníčka projektu Survivor, Xénia Gregušová, prežila cez víkend totálnu bezmocnosť. Spolu s priateľom Lukášom Stanislavom sa vybrali na hrádzu. V pláne mali zajazdiť si na korčuliach. No zo spoločnej romantickej chvíľky sa stala doslova nočná mora. Na sociálnej sieti Instagram popísala celý nepríjemný zážitok pekne dopodrobna.

„Včera večer sme išli k našim, pretože bol deň otcov, a tak som chcela zagratulovať otcovi a chcela som si zobrať moje auto,“ začala na úvod Xénia. Od rodičov mala dvojica namierené rovno na hrádzu, kde plánovali spomenutú športovú aktivitu. Prezúvali sa v kufri Lukášovho auta, keď si blondínka spomenula, že ešte čosi potrebujeme z toho svojho.

„Išla som si pre ponožky, lenže ja som si neodomkla celé auto, ale len cez diaľkové som si otvorila kufor. Položila som kľúče vedľa tašky... Zatvorila som kufor,“ opísala Xénia. V tom jej však napadlo, že potrebuje ešte slnečné okuliare, a tak poprosila svoju polovičku, aby pre ne do jej auta skočil. A tu nastal problém... „Ja som zistila, že som ich nechala v tom kufri,“ poznamenala Xénia s hrôzou v očiach, keď si uvedomila, že kľúče od auta zabuchla v aute.

Situácia však bola ešte o čosi horšia. „Najväčší problém bol, že predtým, ako sme odchádzali z Petrovíc, tak ja som zobrala kľúče od bytu z Lukášovho auta a dala som ich do môjho, takže sme sa nemali ani ako dostať do auta a ani ako do bytu,“ podotkla nešťastná markizáčka, ktorá sa okamžite snažila privolať pomoc. No neúspešne. „Po hodine volania sme to vzdali a išli spať k našim,“ dodala Xénia. Ako to nakoniec dopadlo, si môžete pozrieť vo videu vyššie.