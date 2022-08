To je BOLESŤ: Známa Slovenka má zdravotné problémy... Nemôže si ani kýchnuť!

Xénia Gregušová (23) aj s jej starším priateľom Lukášom (33) sa v júni tohto roku rozhodli urobiť zásadný krok vo vzťahu, a to zaobstarať si spoločné bývanie. Aktuálne spoločnými silami prerábajú svoj vysnívaný bytík, ktorý si dali aj nadizajnovať.

Prečítajte si tiež Xénia zo Survivor šťastím bez seba: S priateľom oznámili radostnú novinku!

Čo čert nechcel, bývalú víťazku Farmy zastihli nečakané problémy so zdravím. Bojuje s nepríjemnou bolesťou chrbta. Ako informovala už prednedávnom, išlo o seknutie alebo nejaký blok v lopatkách. Sama doteraz nevie, čo to bolo.

Dnes sa podelila o tú istú správu, ale s ešte nepríjemnejším priebehom. „Dnes to mám 3x horšie... Už v noci som sa budila na bolesť, keď som sa pretáčala v posteli a teraz si nemôžem ani kýchnuť, lebo tak to tam pichá,“ napísala finalistka Survivor na svoj Instagram v ranných hodinách.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram X.G.

Vyzerá to tak, že si od prerábania bytu bude musieť na chvíľu oddýchnuť a upustiť od namáhavých činností. Veď zdravie máme len jedno! A to vie aj Xénia. Aj keď situáciu neberie tragicky a so smajlíkom nakoniec dodala, že má 23 rokov, ale telo dôchodcu.